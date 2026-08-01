Митрюшкин пропустит 10-12 дней из-за рассечения колена

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин пропустит 10-12 дней после травмы в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

Митрюшкин был заменен на 60-й минуте. Вместо него на поле вышел Илья Лантратов.

«У Антона Митрюшкина — рассечение тканей колена. Стадион он покинул самостоятельно. По прогнозам медицинского штаба наш капитан вернется в строй через 10-12 дней», — сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» с 1 очком занимает 11-е место в таблице. В 3-м туре РПЛ железнодорожники примут «Акрон» 8 августа.