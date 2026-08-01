Тренер «Динамо» Шварц о поражении от «Балтики»: «Конечно, мы разочарованы»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с «Балтикой» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

«В первую очередь хотелось бы поздравить футбольный клуб «Балтику» и их главного тренера с победой. До первого пропущенного нами гола, считаю, мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, контролировали игру. Нам нужно было лучше обороняться при пропущенном мяче. После этого «Балтика» поймала свой игровой ритм. Если говорить о втором мяче «Балтики», мы пропустили с пенальти. Честно говоря, я не видел того момента. Надо отметить тот факт, что после пропущенного гола команда показала отличную реакцию. Мы создали достаточно много моментов, отквитали один мяч, первый мяч в этом сезоне. Наша команда в этом плане проявила себя с лучшей стороны. Что касается результата, конечно, мы разочарованы этим поражением. Но хорошо, что следующая игра у нас уже в среду», — сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ.