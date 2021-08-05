«Ростов» назвал имя нового тренера по физподготовке команды
22:28
Альваро Сабайера стал новым тренером «Ростова» по физподготовке. Ранее он занимал должность тренера-реабилитолога в основном составе «Ростова», в сезоне 2020/21 работал в молодежной команде клуба, сообщает сайт ростовчан.
Сайбера присоединился к тренерскому штабу клуба в 2018 году. До этого испанский специалист работал в структуре «Атлетико» из Мадрида.
Прежний тренер «Ростова» по физподготовке Луис Касайс Мартинес ушел в сборную России вслед за Валерием Карпиным.
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