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«Ростов» назвал имя нового тренера по физподготовке команды

22:28
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Альваро Сабайера стал новым тренером «Ростова» по физподготовке. Ранее он занимал должность тренера-реабилитолога в основном составе «Ростова», в сезоне 2020/21 работал в молодежной команде клуба, сообщает сайт ростовчан.

Сайбера присоединился к тренерскому штабу клуба в 2018 году. До этого испанский специалист работал в структуре «Атлетико» из Мадрида.

Прежний тренер «Ростова» по физподготовке Луис Касайс Мартинес ушел в сборную России вслед за Валерием Карпиным.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1447

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Иван Шитик все материалы автора

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