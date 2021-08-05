Тренеры Луис Мартинес и Джонатан Альба покидают «Ростов» и переходят на работу в сборную России
19:00
Тренер по физподготовке «Ростова» Луис Касайс Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба переходят в штаб сборной России. Тренеры работали в клубе более трех лет.
«Мы от всего сердца благодарим Луиса и Джонатана за их вклад в развитие нашего клуба! Желаем им здоровья, удачи и побед в составе сборной России», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
2 августа главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул аналогичный пост в «Ростове».
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