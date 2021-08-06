Бывший спортивный директор «Спартака» Попов создал свой Telegram-канал
11:38
Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов создал свой Telegram-канал под названием «Аудитор из МГИМО».
Попов подписал документы об уходе из клуба вчера, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.
Заявление Попова и о причинах его решения можете прочитать здесь.
54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.
Камоцци предлагает себя на пост спортдиректора «Спартака». Он уже работал в клубе — помогал Федуну с трансферами
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