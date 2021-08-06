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Бывший спортивный директор «Спартака» Попов создал свой Telegram-канал

11:38
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Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов создал свой Telegram-канал под названием «Аудитор из МГИМО».

Леонид Федун и&nbsp;Массимо Каррера.«Спартак» в аду. Такого не было, даже когда уходил Каррера

Попов подписал документы об уходе из клуба вчера, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

Заявление Попова и о причинах его решения можете прочитать здесь.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

Камоцци предлагает себя на пост спортдиректора «Спартака». Он уже работал в клубе — помогал Федуну с трансферами

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