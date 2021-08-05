«Санкт-Петербург лучше Парижа или Манчестера». Twitter «Зенита» обратился к Месси

Twitter «Зенита» отреагировал на новость о том, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной».

«Санкт-Петербург лучше Парижа или Манчестера, Лео», — гласит сообщение.

Месси является воспитанником академии «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году и играл на протяжении всей профессиональной карьеры. В «Барселоне» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также Месси с «Барселоной» одержал четыре победы в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.