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Допинг

«Ростов» еще не получил документов от ФИФА по дисквалификации Обухова

21:43
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«Ростов» еще не получил от Международной федерации футбола (ФИФА) документы о дисквалификации нападающего Владимира Обухова, информирует ТАСС.

«Пока мы не получили соответствующие документы от ФИФА, от Российского футбольного союза, который перенаправляет документы. Пока мы ничего больше сказать не можем. Как только появится официальная информация от соответствующих организаций, мы обязательно прокомментируем сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В понедельник ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил на полгода. Также на два года были дисквалифицированы футболисты Иван Князев и Дарья Мещерякова. Князев и Обухов дисквалифицированы за использование метандиенона, в пробе Мещеряковой был обнаружен фуросемид.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11937947

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Иван Шитик все материалы автора

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