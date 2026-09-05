«Крылья Советов» — «Краснодар»: гости выигрывают после первого тайма

«Краснодар» после первого тайма на выезде обыгрывает «Крылья Советов» в матче 7-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 3-й минуте открыл форвард «быков» Джон Кордоба. На 17-й минуте преимущество гостей удвоил Жоау Батчи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.