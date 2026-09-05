«Крылья Советов» — «Краснодар»: Батчи удвоил преимущество гостей

«Краснодар» забил второй гол в матче против «Крыльев Советов» в 7-м туре РПЛ — 2:0.

На 17-й минуте отличился Жоау Батчи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.