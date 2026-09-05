ЭСК: арбитр правильно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение главного судьи Ивана Абросимова поставить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

Гол защитника Максима Осипенко с пенальти на 73-й минуте стал единственным в столичном дерби 29 августа.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Локомотива». Защитник «Локомотива» Сесар Монтес нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Динамо» Ярославом Гладышевым. Монтес ударил по ноге Гладышева, который двигался на высокой скорости и контролировал мяч. Этот контакт повлиял на способность нападающего продолжить движение к мячу», — говорится в заявлении ЭСК.

«Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10 очков) находится на шестом месте.