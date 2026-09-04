В ФФККР подтвердили информацию о решении ISU лишить Кондратюка нейтрального статуса

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила информацию о том, что Международный союз конькобежцев лишил фигуриста Марка Кондратюка нейтрального статуса.

2 сентября «СЭ» сообщил о том, что ISU принял решение отозвать нейтральный статус у 22-летнего россиянина. Кондратюк должен был выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии. Вместо него на соревнование отправился Владислав Дикиджи.

«Ученик Олега Татаурова на «флажке» заменил заявленного на японский старт Марка Кондратюка. На дебютном для россиян международном турнире сезона наши фигуристы выступают в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев одному из первых подтвердил этот статус Марку, но за несколько дней до поездки решение изменил», — говорится в материале о короткой программе на Kinoshita Group Cup, опубликованном на сайте ФФККР.

Кондратюк — бронзовый призер Олимпиады-2022 в командных соревнованиях и чемпион Европы 2022 года в одиночном катании.