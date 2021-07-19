Сапета: «Моментами не только не уступали ЦСКА, но и превосходили соперника»

Капитан «Нижнего Новгорода» Александр Сапета забил гол в контрольном матче с ЦСКА (1:2), а после игры поделился своими впечатлениями от матча.

«Конечно, эмоции после матча переполняют. Играть на таких стадионах, как «ВЭБ Арена», одно удовольствие. Да и команда нам противостояла именитая, однако мы моментами не только не уступали ЦСКА, но и превосходили соперника. В первом тайме Артур Анисимов блеснул мастерством, выиграв «дуэль» у Заболотного. Потом армейцы на контратаке открыли счет. Но мы после перерыва, проведя хороший отрезок, сравняли результат.

К сожалению, индивидуальные ошибки привели к поражению. Этим и отличается премьер-лига от ФНЛ: здесь оплошностей не прощают и даже из полумомента могут создать гол. Что касается нашей команды, то мы от игры к игре прибавляем и физически, и тактически. Впереди еще неделя до стартового матча с «Сочи». Верим в то, что болельщики нас поддержат, а мы одержим победу», — приводит слова Сапеты сайт «Нижнего».