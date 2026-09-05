Хабенский считает «Зенит» главной командой России

Российский актер Константин Хабенский ответил на вопрос «СЭ» о главной команде российского футбола.

— Я болею за «Зенит» только по причине того, что родился в Ленинграде. Тот, кто родился в Ленинграде, априори болеет за «Зенит».

— Как вы считаете, какая самая главная российская команда: «Зенит» или «Спартак»?

— Не ко мне вопрос, но все-таки я думаю, что цвет синий.

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 5 сентября команда Сергея Семака на «Газпром Арене» сыграет против ЦСКА с 7-м туре. Начало — в 16.30 по московскому времени.