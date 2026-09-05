«Крылья Советов» — «Краснодар»: Кордоба открыл счет с передачи Воробьева

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Крыльев Советов» в 7-м туре РПЛ — 1:0.

На 3-й минуте с передачи Дмитрия Воробьева отличился Джон Кордоба.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.