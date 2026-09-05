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ТАСС: ISU отказал российским фигуристам Степановой и Букину в выдаче нейтрального статуса

Сергей Филин

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса для участия в международных турнирах, сообщает ТАСС.

31-летняя Степанова и 32-летний Букин выступают в танцах на льду.

Ранее ISU отозвал нейтральные статусы у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Степанова и Букин — пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
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Иван Букин
Фигурное катание
Александра Степанова
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