ТАСС: ISU отказал российским фигуристам Степановой и Букину в выдаче нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса для участия в международных турнирах, сообщает ТАСС.

31-летняя Степанова и 32-летний Букин выступают в танцах на льду.

Ранее ISU отозвал нейтральные статусы у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Степанова и Букин — пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.