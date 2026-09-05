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ЭСК признала верными решения о неназначении двух пенальти в ворота Краснодара в матче с Ростовом

Судейство

ЭСК признала верными оба решения о неназначении пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила решения арбитра Никиты Новикова в матче между «Краснодаром» и «Ростовом» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

Комиссия большинством голосов признала верным решение не назначать пенальти в ворота «быков» на 15-й минуте после нескольких попаданий мяча в руку защитника «Краснодара» Витора Тормены.

«Контакты мяча с рукой защитника «Краснодара» Витора Тормены в собственной штрафной площади не являются наказуемыми.

Тормена совершает попытку сыграть в мяч головой, после чего мяч отскакивает от газона и неожиданно попадает в его руку, расположенную перед телом в нормальном положении для данного игрового момента — ненаказуемая ситуация», — говорится в мотивировке решения.

Также ЭСК большинством голосов поддержала решение Новикова отменить пенальти в ворота «Краснодара» на 82-й минуте. Изначально арбитр назначил одиннадцатиметровый после единоборства Кевина Ленини с Иваном Комаровым, но после вмешательства ВАР посмотрел повтор и изменил решение.

«Кевин Пина сыграл в мяч боковой частью стопы, а последующий контакт с верхней частью бутсы соперника стал неизбежным — нет нарушения», — говорится на сайте РФС.

Источник: РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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И К Ж
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Рубин

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