ЭСК признала верными оба решения о неназначении пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила решения арбитра Никиты Новикова в матче между «Краснодаром» и «Ростовом» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

Комиссия большинством голосов признала верным решение не назначать пенальти в ворота «быков» на 15-й минуте после нескольких попаданий мяча в руку защитника «Краснодара» Витора Тормены.

«Контакты мяча с рукой защитника «Краснодара» Витора Тормены в собственной штрафной площади не являются наказуемыми.

Тормена совершает попытку сыграть в мяч головой, после чего мяч отскакивает от газона и неожиданно попадает в его руку, расположенную перед телом в нормальном положении для данного игрового момента — ненаказуемая ситуация», — говорится в мотивировке решения.

Также ЭСК большинством голосов поддержала решение Новикова отменить пенальти в ворота «Краснодара» на 82-й минуте. Изначально арбитр назначил одиннадцатиметровый после единоборства Кевина Ленини с Иваном Комаровым, но после вмешательства ВАР посмотрел повтор и изменил решение.

«Кевин Пина сыграл в мяч боковой частью стопы, а последующий контакт с верхней частью бутсы соперника стал неизбежным — нет нарушения», — говорится на сайте РФС.