Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Кержаков подвел итоги контрольного матча против ЦСКА

20:54
Теги:

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги контрольного матча с ЦСКА (1:2).

— В первом тайме, к сожалению, было много невынужденных потерь мяча, вследствие чего нам приходилось много обороняться, а вот моментов у ворот соперника до перерыва создать практически не удалось. Вторым таймом в целом доволен. До 75-й минуты мы выглядели очень неплохо, контролировали мяч. Очень жаль, что упустили тот момент, когда армейцы перехватили инициативу. Но если сравнивать сегодняшнюю игру со спаррингами с «Рубином», есть поступательное движение в правильном направлении. Впереди у нас еще неделя до старта чемпионата, и она будет посвящена подготовке к домашнему матчу с «Сочи». Мы должны в оптимальном состоянии подойти к этой игре.

— Почему сегодня уже на 25-й минуте был заменен Павел Могилевец?

— Он только-только пополнил команду, и мы дали ему столько игрового времени, сколько он был готов сыграть.

— Ждать ли еще новобранцев до старта Тинькофф РПЛ?

— Мы очень на это надеемся. Комплектование команды продолжается.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/78056/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Известный узбекский боец ММА Мурод Хантураев погиб в ДТП
Разрыв контракта со СКА, драка с партнером, переход в «Лос-Анджелес». Интервью с Владимиром Ткачевым
Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА дисквалифицировала трех игроков
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд