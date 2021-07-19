Александр Кержаков подвел итоги контрольного матча против ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги контрольного матча с ЦСКА (1:2).

— В первом тайме, к сожалению, было много невынужденных потерь мяча, вследствие чего нам приходилось много обороняться, а вот моментов у ворот соперника до перерыва создать практически не удалось. Вторым таймом в целом доволен. До 75-й минуты мы выглядели очень неплохо, контролировали мяч. Очень жаль, что упустили тот момент, когда армейцы перехватили инициативу. Но если сравнивать сегодняшнюю игру со спаррингами с «Рубином», есть поступательное движение в правильном направлении. Впереди у нас еще неделя до старта чемпионата, и она будет посвящена подготовке к домашнему матчу с «Сочи». Мы должны в оптимальном состоянии подойти к этой игре.

— Почему сегодня уже на 25-й минуте был заменен Павел Могилевец?

— Он только-только пополнил команду, и мы дали ему столько игрового времени, сколько он был готов сыграть.

— Ждать ли еще новобранцев до старта Тинькофф РПЛ?

— Мы очень на это надеемся. Комплектование команды продолжается.