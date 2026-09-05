«Зенит» — ЦСКА: счет и результат матча 7-го тура РПЛ

«Зенит» и ЦСКА встретятся в 7-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 5 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Зенит» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

На этой странице после его окончания появится итоговый счет матча.

«Зенит» подходит к туру с 12 очками и занимает третье место. ЦСКА также набрал 12 очков и идет четвертым.

Последнюю игру перед встречей петербуржцы провели 2 сентября в Кубке России и разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0). ЦСКА 1 сентября уступил «Ростову» (0:2).

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