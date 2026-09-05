ЭСК: судья Фролов правильно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение главного арбитра Антона Фролова назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

29 августа «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 благодаря назначенному пенальти на 91-й минуте, который реализовал Александр Соболев.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Факела». Игрок «Факела» Равиль Нетфуллин нарушил правила против игрока «Зенита» Даниила Кондакова. Кондаков выиграл позицию и находился впереди соперника, ближе к мячу. Он совершал замах, пытаясь ударить по мячу. Нетфуллин проиграл позицию и находился сзади соперника. Он совершил движение левой ногой в сторону соперника, чтобы помешать сопернику нанести удар по воротам. Этот контакт, инициатором которого был Нетфуллин, оказал влияние на Кондакова и не позволил ему продолжить начатое действие и завершить удар по мячу», — говорится в заявлении ЭСК.

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (2 очка) занимает последнее, 16-е место.