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Судейство

ЭСК: судья Фролов правильно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом»

Сергей Филин

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение главного арбитра Антона Фролова назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Зенитом» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

29 августа «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0 благодаря назначенному пенальти на 91-й минуте, который реализовал Александр Соболев.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Факела». Игрок «Факела» Равиль Нетфуллин нарушил правила против игрока «Зенита» Даниила Кондакова. Кондаков выиграл позицию и находился впереди соперника, ближе к мячу. Он совершал замах, пытаясь ударить по мячу. Нетфуллин проиграл позицию и находился сзади соперника. Он совершил движение левой ногой в сторону соперника, чтобы помешать сопернику нанести удар по воротам. Этот контакт, инициатором которого был Нетфуллин, оказал влияние на Кондакова и не позволил ему продолжить начатое действие и завершить удар по мячу», — говорится в заявлении ЭСК.

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (2 очка) занимает последнее, 16-е место.

Источник: РФС
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ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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