Степанова и Букин подали апелляцию в ISU из-за отказа в предоставлении нейтрального статуса

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять им нейтральный статус, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ISU отказал 31-летней Степановой и 32-летнему Букину, которые выступают в танцах на льду, в выдаче нейтрального статуса.

Ранее Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у двух россиян — Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Степанова и Букин — пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.