Степанова и Букин подали апелляцию в ISU из-за отказа в предоставлении нейтрального статуса
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять им нейтральный статус, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ISU отказал 31-летней Степановой и 32-летнему Букину, которые выступают в танцах на льду, в выдаче нейтрального статуса.
Ранее Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у двух россиян — Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.
Степанова и Букин — пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.
Источник: ТАСС
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