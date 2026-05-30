Дзюба: «Спартак»? Если я понадоблюсь, точно не испорчу картину»

Российский нападающий Артем Дзюба оценил шансы на возможное возвращение в «Спартак».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года.

— Поскольку вас выгнали из «Акрона»...

— Я безработный.

— Возможно ли что вас заберет «Спартак»?

— Не знаю, все может быть. Время покажет. Если я понадоблюсь, точно не испорчу картину, помогу. Клуб мне не чужой. Всегда относился с уважением к «Спартаку».

Форвард является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год.

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