Черчесов опроверг информацию о возвращении в «Ференцварош»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру прокомментировал слухи о возвращении в «Ференцварош».

«Буквально 5 минут назад подходили болельщики «Ференцвароша», фотографировались. На днях встречался со спортивным директором. Все думали, что последовало предложение — это не так. Я работаю в «Ахмате». А встречался по другим вопросам, пообщались. Обсудили какие-то нюансы. А пресса уже пишет, что меня приглашают. Также поддержал спортивного директора, невозможно все время быть чемпионами. В начале сезона видел несколько игр, так и случилось... Шаг назад, два вперед», — сказал «СЭ» Черчесов.

Черчесов тренировал «Ференцварош» с 2021 по 2023 годы. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз — Кубок страны.

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