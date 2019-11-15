Роман Бабаев: «Поддерживаем назначение Хачатурянца на должность главы судейского комитета»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал изменения, которые произошли в российском судейском корпусе.

— Поддерживаем назначение Ашота Рафаиловича Хачатурянца на должность главы судейского комитета. Уверен, с его приходом, судейский комитет будет работать эффективнее. Зная его огромный управленческий опыт, системный подход к задачам, убежден, что его работа даст серьезные результаты.

Конечно, нужно набраться терпения, так как сразу ни одно начинание, тем более такое сложное, невозможно реализовать. Но идея разделения департамента на судейский и инспекторский и их независимость их друг от друга — это крайне важно. Александр Валерьевич (Дюков — Прим. «СЭ») совершенно верно заметил: когда сам оцениваешь свою работу — это, как минимум, немного расслабляет.

В общем, ознакомились с тезисами. Все довольно убедительно. Видно, что готовились достаточно долго и основательно. Там минимум декларативных слов и задач. Надеемся, что должны наступить лучшие времена в работе судейского корпуса. Потому что особенно в этом сезоне очень остро встали эти вопросы... Очевидно, что помимо кадров, нужно менять всю систему — начиная с самых азов, подготовки, отбора судей и так далее. (Виталий Айрапетов)

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