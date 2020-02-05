РФС запретил «Динамо» регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым, сообщается на официальном сайте РФС.

РФС в частичном объеме удовлетворил заявление Шейдаева о признании расторжения трудового договора с «Динамо» без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора. Палата признала договор расторгнутым клубом «без обоснованной причины при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Шейдаева в течение спортивного сезона и в течение защищенного периода».

РФС также обязал «Динамо» выплатить Шейдаеву компенсацию за расторжение трудового по инициативе клуба и наложил запрет на регистрацию новичков.

— Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Динамо» в случае исполнения обязательств перед Шейдаевым, установленных настоящим решением, — отмечено в пресс-релизе.

Ранее «СЭ» писал, что сторона футболиста оказалась не слишком довольна ситуацией, рассчитывая, что нападающий еще полгода проведет в клубе. Рамиль Шейдаев провел за «Динамо» 9 матчей и не забил ни одного гола.