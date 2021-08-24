РФС выступила с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал заявление об изменении форматов лиг и лимита на легионеров.

23 августа клубы РПЛ провели собрание, на котором обсуждались предложения по изменению формата соревнований и лимита на легионеров.

Клубы РПЛ проголосуют на общем собрании 31 августа. Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ.

Вчера президент РФС Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия-24» завил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

13 августа издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата.

Подробнее о возможных изменениях формата проведения чемпионатов можно посмотреть здесь.

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