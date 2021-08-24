«Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом

Как стало известно «СЭ» и порталу Eurostavka, «Спартак» в ближайшее время пополнился защитником «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфризом.

Стороны уже согласовали контракт с 24-летним футболистом, он будет рассчитан на четыре года. Кауфриз должен прилететь в Москву в пятницу, 27 августа.

Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее он выступал за клуб второй бельгийской лиги «Васланд-Беверен», на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.