«Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
12:00
Как стало известно «СЭ» и порталу Eurostavka, «Спартак» в ближайшее время пополнился защитником «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфризом.
Стороны уже согласовали контракт с 24-летним футболистом, он будет рассчитан на четыре года. Кауфриз должен прилететь в Москву в пятницу, 27 августа.
Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых он не отметился результативными действиями.
Ранее он выступал за клуб второй бельгийской лиги «Васланд-Беверен», на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.
Читайте также
11
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю