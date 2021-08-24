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«Лион» хочет купить Азмуна до закрытия трансферного окна

10:22
Сердар Азмун. Фото ФК "Зенит"
Сердар Азмун. Фото ФК &quot;Зенит&quot;
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«Лион» интересуется нападающим «Зенита» и сборной Ирана Сердаром Азмуном, пишет Foot Mercato.

По данным источника, наставник французского клуба Петр Бос определил Азмуна, как приоритетное приобретение для команды этим летом.

«Лион» контактирует с агентами 26-летнего иранца и попытается купить его до закрытия трансферного окна, которое закроется через 7 дней.

Азмун играет в составе «Зенита» с 2019 года, на его счету 57 голов в 89 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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