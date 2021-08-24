«Лион» хочет купить Азмуна до закрытия трансферного окна
10:22
«Лион» интересуется нападающим «Зенита» и сборной Ирана Сердаром Азмуном, пишет Foot Mercato.
По данным источника, наставник французского клуба Петр Бос определил Азмуна, как приоритетное приобретение для команды этим летом.
«Лион» контактирует с агентами 26-летнего иранца и попытается купить его до закрытия трансферного окна, которое закроется через 7 дней.
Азмун играет в составе «Зенита» с 2019 года, на его счету 57 голов в 89 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
4
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю