«Лион» хочет купить Азмуна до закрытия трансферного окна

«Лион» интересуется нападающим «Зенита» и сборной Ирана Сердаром Азмуном, пишет Foot Mercato.

По данным источника, наставник французского клуба Петр Бос определил Азмуна, как приоритетное приобретение для команды этим летом.

«Лион» контактирует с агентами 26-летнего иранца и попытается купить его до закрытия трансферного окна, которое закроется через 7 дней.

Азмун играет в составе «Зенита» с 2019 года, на его счету 57 голов в 89 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.