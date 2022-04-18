В обращение вышла марка, посвященная 100-летию «Спартака»

Сегодня, 18 апреля, в почтовых отделениях России вышла марка, посвященная 100-летию «Спартака».

Марки и штемпели специального гашения выпущены в Москве, Архангельске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске, Орле, Пензе, Челябинске. Стоимость марки с логотипом — 25 рублей.

18 апреля «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба. В этот день в 1922 году был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».