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Бакаев: «Останусь ли я в «Спартаке»? Дай бог!»

Зелимхан Бакаев высказался о своем будущем в «Спартаке»
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о своем будущем в московском клубе.

«Останусь ли в «Спартаке»? Дай бог! Победа в Кубке? Дай бог. Только Всевышний знает. Мы хотим», — сказал Бакаев.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 23 матча за «Спартак», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Контракт 25-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.

Зелимхан Бакаев
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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П
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