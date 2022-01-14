Бакаев: «Останусь ли я в «Спартаке»? Дай бог!»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о своем будущем в московском клубе.

«Останусь ли в «Спартаке»? Дай бог! Победа в Кубке? Дай бог. Только Всевышний знает. Мы хотим», — сказал Бакаев.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 23 матча за «Спартак», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Контракт 25-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.