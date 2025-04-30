Футбол
30 апреля, 12:17

РБК: «Спартак» начал со Станковичем переговоры по новому контракту

Игнат Заздравин
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Деяном Станковичем, сообщает РБК.

По информации источника, первый раунд переговоров завершился успешно. Ожидается, что стороны придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

29 апреля «Спартак» дома обыграл московское «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В финале Пути регионов команда Станковича встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».

Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Глупый

    контракт для итальянца за 1 рубль

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    ВЕЛИКИМ даянка -хряк не был . !!!!!!

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Да, даянка-хряк аферист высшей марки. оно в теме пилежки.

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Это хряк-обнимашка порядочный?? Но, для чмартаги канешна порядошный!!

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Ху-ХЕ-Гы корявый.

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Я, думал тебя "кондратий " прибрал! Ан, нет продолжаешь мудреца изображать , корявый. ХУ-ГЫ-ХУ !!!!!!

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    витек-гандило ухайдокал команду и его погнали чувырлу и хорошо. гинерка -вор держал туебеня долго слишком.

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    А, че баркиугальдобонгонды не готовы !! Готовы хромбик уже торчит . И хряк-обнимашка есть.

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Это лютчий хряк-обнимашка для чмартаги. Оставить на века. Без иронии такие нужны чмартаге.

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Один вид и поведение даянки-хряка и его блудни говорит что это ЛЮТЧИЙ хряк для чмартаги.

    01.05.2025

  • СереХа

    на какое готовое пришёл Семак? там был разваленный Зенит после Манчини, который еле занял 5-е место...лол

    01.05.2025

  • Бен Ричардс

    К концу мая "Спартак" вылетит из кубка, останется на 4-месте и Станковича должны будут попросить на выход, потому что после провального сезона контракты с главными тренерами продлевают только лохи.

    01.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Сразу на пять лет продлить !! А через од уволить с огрооооомноооой компенсацией.. Где-то я уже это неоднократно видел..

    30.04.2025

  • Pol Pol

    Ты не волнуйся и не удивляйся .... у неустойки тоже откаты имеются и чем она больше, тем больше довольных .... правда, тебя то это никак не касается, как и меня, впрочем ... но дело стоит на потоке, уже давным давно, чё ж ты думал, синьиор Фабио Помидор ... все бабуси до последней копеки, себе захапал ?! Всё было расконторено по ранее имеющей место договорённости .... стока тебе, а стока мне ... и всё, гуляй Вася, трудимся дальше.

    30.04.2025

  • sargon

    Зенит по составу рядом не стоял со Спартаком. вы бредите? по позициям сравните сеачаоа потом чущь пишите.

    30.04.2025

  • sargon

    я вас оскарблял? вы лекарства забыли принять. божественный вы наш ))

    30.04.2025

  • Игорь Малышев

    Видимо, текущее четвёртое место устраивает руководство, даже невзирая на потраченные 60 млн.

    30.04.2025

  • som173

    А нахрена убогий нам победы над бамжами, коли мы патом всирам аутсайдерам. Убогое мышление малалетних олухов- главное выграть у бамжей, а там трава не расти. Хе-хе!

    30.04.2025

  • som173

    А кто мешал Стану зимой купить игроков вместо Дениса и Литвина? Нет, мля, он Солари с наЛивайкой купил, ибо тут распил бабла Лукойла нехило к Хряку прилипло. Состав у Спартака лучше всех по подбору, даже с Денисом и Литвином. Даже бамжи ноне рядом со Спартаком не стоят. А вот за зиму угробить почти всех( от Угальды, до Барко) тока олух Стан мог. Я б ево оставил, если он КР выграт и бронзу у каней отберет. А нет, гнать ево паганой метлой к едрен- Фене. Хе-хе!

    30.04.2025

  • Rais Zh

    Клуб начал переговоры ... Наверное, чтобы взбодрить, не впасть в отпускное настроение, не остаться без медалей в РПЛ или КР. Добавить можно в контракт пунктик - опцию плюс в случае победы в КР https://sportrbc.ru/news/6811e4e29a7947581868e087

    30.04.2025

  • Rais Zh

    Прервал серию без побед в играх с Зенитом в РПЛ, установил рекорд сухих матчей ... https://sportrbc.ru/news/6811e4e29a7947581868e087

    30.04.2025

  • Valekka

    В Парке подметаешь?! Ну смотри,мети чисто!!:)))))))

    30.04.2025

  • Ivan Ivanov

    p.s.Тут ещё и от материла(подбора игроков)много зависит.Слуцкий с конями чемпы брал,а с Рубином в пердиф уехал.Гончаренко после коней где себя проявил?Одно дело брать трофеи когда у тебя в составе Березуцкие с Играшевичем или Сантос с Венделом,а другое когда Денисов с Литвиновым..

    30.04.2025

  • Ivan Ivanov

    Посмотри состав.И Семак пришёл практически в готовую команду,созревшую для чемпионства.Там от Семака то и требовалось только не испортить.А то пля он из сраной Уфы пришёл в зенит гением..:joy:

    30.04.2025

  • Zlobny

    Луческу... Манчини... за год... К слову, Семак в первый год чемпионство взял:rofl:

    30.04.2025

  • Den211

    контракт не со Станковичем нужен, а с нормальным специалистом-аналитиком, который реально разбирается в футболе. А Станкович это Абаскаль номер 2 только еще с ленивым балканским менталитетом. Пока на взводе находятся играют, но как только что не так не знают что делать. А выучить тактику и разобрать соперников лень и гордость не позволяет. Как же, такой великий игрок был!

    30.04.2025

  • bond1951

    увольте ПСИХОНЕНАРМАЛЬНОГО ЧЕЛА.......

    30.04.2025

  • Дед Пихто

    В что, где, когда обратись.

    30.04.2025

  • Valekka

    Во! Давно хочу спроситть,минусовщик : ТИ ХТО? ЧЬИХ БУДЕШЬ??

    30.04.2025

  • Дед Пихто

    Тебе то что, иди серожу обсуждай, ему контракт уже продлили.

    30.04.2025

  • Valekka

    Юноша! Почитайте справочник,чтобы отличать футбол от бадминтона!!ТОгда будете знать,что нагрузки не заканчиваются с завершением сборов,а распределяются на весь цикл!!!:))))))):thinking::thinking::fingers_crossed:

    30.04.2025

  • Valekka

    Вам сколько лет,отрок??!

    30.04.2025

  • sargon

    500к на дороге не валяются))

    30.04.2025

  • Valekka

    Я угораю! Раннее начало переговоров предусматривает улучшение условий.По-вашему : компенсация за условных 2 ляма лучше,чем за 2,5 лма??:)))

    30.04.2025

  • sargon

    Вот над вами я поймал хахаха)) полурезерв хахахах еле ноги волочили хахахах под нагрузками хахахахахах ))) с вами все ясно... и да... разовали.. даже судья не помог уставшим под нагрузками... вы еще скажите они только со сборов приехали :joy::joy::joy::joy::joy::joy::rofl:

    30.04.2025

  • Valekka

    Ты сам над собой не ха-ха?? "разорвать в Москве" :)))))))) полурезерв,который еле ноги волочил под нагрузками???Разорвала вас Махачкала в первом тайме,так же Акрон, а ЦСКА затоптал,не дав вздохнуть!!!

    30.04.2025

  • Dreamlike

    Хорошая новость, минус конкурент за медали в следующем сезоне.

    30.04.2025

  • sargon

    Вы что не понимаете)) там такие бабки крутяться ))) им сейчас главное согласовать размер компенсации за развыв контракта... потом заинтересованые люди их поделят...

    30.04.2025

  • Valekka

    Только у меня чувство дежавю? Сначала продлевают контракт,который ещё год действует,а через пару-тройку месяцев увольняют.В чём мулька??!

    30.04.2025

  • sargon

    Продлит контракт с тнереом я за... купить ему лз и пз и игрока уровня Алекса... за год команду не построить... я бы дал еще один сезон ему... так унизить Зенит в Питере и разовать в Москве дорого стоит... Станкович за этот год понял кто баласт и какие позиции надо укрепить... удачи ему.

    30.04.2025

  • gan75

    Ну да, Абскакаль, Тедеско такие же. Но этот хоть на бронзу претендует по итогу сезона, всяко выше других попрыгунчиков.

    30.04.2025

  • igorlvov

    Ну не знаю! Конечно после того наследства, что оставил рыжий придурок, команду было сложно собирать! Но у него был целый считай сезон! Как итог!? Команды то как не было так и нет! Есть классные игроки, выстриливающие в разных матчах время от времени, не более! Да как человек серб похоже действительно порядочный да и просто классный мужик! Но как тренер!???? Его когда брали я тогда писал ...не это нужно Спартаку не это! Нужен врослый думающий и спокойно методичный! А это! ВЗРЫВ не о чем! :)))

    30.04.2025

  • Millwall82

    сомневаюсь что за ним очередь стоит, после Венгрии, потопления Сампдории, ну и закрытой России, где пока так же не фонтан. Цену набивает борода.

    30.04.2025

  • igorlvov

    Почему тупые? Малышев не тупой! Новый контракт - новый откат! Всё по фен шую! :))) Про уродов согласен! Тут что есть то есть!

    30.04.2025

  • zoolord

    Вот уроды. Ну совсем тупые, что-ли? Не нужно продлевать сейчас ни в коем случае. Нужно, как с Личкой, после окончания нового сезона и по результатам, которые покажет команда.

    30.04.2025

  • igorlvov

    Может не надо!? Вернём Абаскаля и как в старые добрые времена!? Один хрен, что так, что так выхлопа нет! А так хоть поржем :))))

    30.04.2025

  • Valery I

    Барсик, только Барсик приведет всех к чемпионству

    30.04.2025

  • Valery I

    абсолютли не тренер ниразу мотиватор пустышка

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Прости, Юрген Прости, Клопп Деян - вот на реальный спартаковский хип-хоп

    30.04.2025

  • Ivan Ivanov

    Я в ужасе.Какие тут все скорые и быстрые на расправу.Может в Спартак потренить в очереди стоят Пеп с Мауром?Чел работает год.За год в зените Луческу с Манчини ничего не выиграли.А там составы были не чета спартаковскому.Это понятно,что все мы болелы хотим всего быстро и сразу.А так не бывает не только в футбике,но и в обычной жизни.Вот ещё через год можно уже спрашивать с него.А 1 год для построения команды это ничего.p s.Пипец тут логика у народа-он плохой тренер потому,что игроков обнимает..А если он будет их под жопу пинками встречать когда они с поля уходят он будет хороший тренер???

    30.04.2025

  • vova.vls.ra

    Это такая хитрая схема по лукойловски:rofl::rofl:Деяну пора собирать чемодан.

    30.04.2025

  • Ivan Ivanov

    Такие вопросы задавай своей жене Ваське-памперснику.:face_with_hand_over_mouth:

    30.04.2025

  • Ivan Ivanov

    Саня,привет.Вот мы с тобой знакомы лично и ты норм.адекватный парняга.Вот обьясни логически почему на твой взгляд Станкович не подходит для тренерской работы и кто на твой взгляд подходит?p s.Сразу оговорюсь,Аленичева,Юрана и прочих наших из бывших не предлагать.Всё это уже было и всё это мы уже проходили..

    30.04.2025

  • Ivan Ivanov

    Спирт,возьми успокоительные таблеточки у своей жены Васьки lgbt,ты же постоянно бредишь.

    30.04.2025

  • Спринт

    .. получится .. возьмёт .. это явно лишние словосочетания ..

    30.04.2025

  • Спринт

    К концу весны тушинский пассив Лукойла будет мимо кассы и в недо-кубке и в РПЛ. И досвидания невростенник Станкович .. даже компенсацию платить не придется ..

    30.04.2025

  • bond1951

    УБЕРИТЕ этого психа и будет вам счастье......

    30.04.2025

  • Mick Shelby

    Получить и поделиться.

    30.04.2025

  • Василий Павлович

    Видимо, спартаковские руководители внимательно изучают и прислушиваются к мнению Мостового.

    30.04.2025

  • Диникин

    К сожалению, мысли Sven, не волнуют Спартаковских болельщиков в общем и Станковича в частности....от слова совсем)))

    30.04.2025

  • hant64

    Ну, если Спартак устраивает и дальше борьба за 3-4 места, то да, можно и Станковича оставлять. Хотя, разве что-то зависит в Спартаке от тренера? Достаточно вспомнить Эмери, из которого там сделали тренеришку.

    30.04.2025

  • AlexKap

    Почему сразу ничтожество? Просто не подходит для тренерской работы человек. И про врагов тоже глупо. Уважать надо соперника. Это спорт.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Чтобы ты смог написать очередной коммент.

    30.04.2025

  • appleby

    Продление контракта с этим ничтожеством?! Пора гнать руководство великого клуба в три шеи! Это вредители, зенитовские враги.

    30.04.2025

  • ANTI BOMG

    толковый в чем? в обнимашках и поцелуях? лично я традиционной ориентации, мне лично обниматься, целоваться и тр..хать надо женщину:joy::rofl::joy:. А он мне больше начинает напоминать своими эксперимантами, прости, Господи, абаскаля! Тому тоже плюшек надавали в том числе, когда гнали ссаными тряпками!

    30.04.2025

  • ANTI BOMG

    ты хохол? по-русски не ЗА семьей!!! А ПО семье!!!

    30.04.2025

  • ANTI BOMG

    Вот пишет Орещук в принципе правильные вещи - "....Не думаю. Еще год точно в «Спартаке» поработает. Нельзя за один сезон построить команду. Нужно больше времени." Ты подними ретроспективу пребывания иностранных тренеров в России. ДЕСЯТЬ иностранцев в Спартаке за ДВАДЦТЬ ЛЕТ!!! НИ ОДИН их них НЕ ТРЕНИРОВАЛ Спартак и ДВА года! Можно построить команду ЗА ДВАДЦАТЬ лет с таким подходом? Нельзя? Не может быть! Поэтому и не посторили, потому что ТЫ САМ СКАЗАЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ! Но Лукойл с упортством, достойным лучшего применения, СТРОИЛ! Построил то, что за 20 лет Спартак под финансовым, то есть под ПОЛНЫМ руководством Лукойла (Федуна +), СЛУЧАЙНО (при СЛУЧАЙНО ставшем ГЛАВНЫМ тренере-ноунейме Каррере) выиграл ОДНО чемпионство и СЛУЧАЙНО, благодаря Господу Богу и Фомину, ОДИН Кубок России! Как говорил Швондер в "Собачем сердце" применительно к Лукойлу и Спартаку-"Это какой-то позор!". Можно и дальше ходить по граблям-Лукойлу и БОЛЬШИНСТВУ болельщиков это нравится! Идем по стопам Динамо!

    30.04.2025

  • légionnaire

    И Маркиньоса заберет с Абеной)

    30.04.2025

  • SpartakSirius

    Условно подпишут контракт на 3 года . Следующий сезон италоговорящий тренер проваливает , его увольняют , а компенсация за 2 сезона распиливается . Рабочая схема Федуния , не зря же он менял тренеров как перчатки .

    30.04.2025

  • Игорь PIB

    Кони радостно забились в экстазе))))

    30.04.2025

  • sven

    переподпишет, а потом скажет что скучает за семьей, завалит весь Спартак, потом получит неустойку, и бодренько свалит в Италию

    30.04.2025

  • AlexKap

    Тренера ищите. А этот будет "специальный помошник для обниманий"...

    30.04.2025

  • spar001

    и как это цинично не звучит, но последние неудачи мясокомбината убавят аппетиты коуча и помогут колбасным начальникам заключить более выгодныую сделку... возможно:grin:...

    30.04.2025

  • инок

    Вот зачем сейчас продлевать контракт со Станковичем. Что-бы потом выплатить ему большую неустойку?

    30.04.2025

  • TokTram_

    Скорее команда расслабится. Сосредоточится на следующем сезоне.

    30.04.2025

  • TokTram_

    Самый тяжёлый. Поэтому не так часто и не так высоко.

    30.04.2025

  • TokTram_

    Вспомните прецеденты в самом Спаме таких "продлений" с помпой озвучиваемых.

    30.04.2025

  • Реалист-правдоруб

    Испугались что он вернётся в Ференцварош?

    30.04.2025

  • TokTram_

    Плохая для Спама информация. Не в плане самой информации, а в плане не своевременности утечки. Такое должно молча проходить, не расслабляч команду.

    30.04.2025

  • _моро

    отличная новость. обнимашка еще всем покажет!

    30.04.2025

  • Иван

    рано начали. с одним рыжим продлили и поплыл. и этот тоже глупостей весной наделал

    30.04.2025

  • 99

    Тушки же чемпионы по выплатам неустоек:grin:

    30.04.2025

  • Clever77

    Хорошая примета для досрочного золотого парашютиста ?

    30.04.2025

  • Спартак 98

    А что за повод для такой суеты ? Кубок наш или в тройке финишировали ? Щяс насыпят вдвое-втрое больше и Деяну башню снесёт .

    30.04.2025

  • Jean4

    До окончания старого еще год, если не ошибаюсь. Зачем спешить? Любят неустойку платить?

    30.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    нужно спешить, а то Станкович убежит в Реал))) быстрее!)))

    30.04.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Верим в будулая

    30.04.2025

  • инок

    У Станковича ещё год контракта, пусть себя проявит. Если получится, возьмёт трофей, тогда можно подписывать новый контракт, а пока рано.

    30.04.2025

  • gan75

    Из всех попрыгунчиков этот самый толковый. Так что почему бы и нет?...

    30.04.2025

    • «Пари НН» намерен вернуть из аренды избитого Мухина

    Травматолог рассказал, как лечил травму Агкацева: «Уже два раза был вывих этого пальца»
