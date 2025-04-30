РБК: «Спартак» начал со Станковичем переговоры по новому контракту

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Деяном Станковичем, сообщает РБК.

По информации источника, первый раунд переговоров завершился успешно. Ожидается, что стороны придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

29 апреля «Спартак» дома обыграл московское «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В финале Пути регионов команда Станковича встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».