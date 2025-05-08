Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в интервью «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (3:1).

— Как вам дебютный матч под руководством Ролана Гусева, где была одержана первая гостевая победа в этом году?

— Мне понравилось, что у команды появился тактический рисунок в обороне, меньше пространства между линиями, больше баланса между атакой и обороной. «Крылья» в этом году очень хорошо играют дома. Но до удаления у них моментов не было, кроме ситуации с автоголом.

После удаления команда сплотилась еще сильнее, показала характер и уверенно победила. Удивил Нгамале, который совсем угас у Лички, а у Гусева вдруг с ходу выдал отличный матч с огромным объемом работы и голом. Радует Гладышев, который наконец-то стал регулярно делать разницу на поле.

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.