8 мая, 16:00

Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в интервью «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (3:1).

— Как вам дебютный матч под руководством Ролана Гусева, где была одержана первая гостевая победа в этом году?

— Мне понравилось, что у команды появился тактический рисунок в обороне, меньше пространства между линиями, больше баланса между атакой и обороной. «Крылья» в этом году очень хорошо играют дома. Но до удаления у них моментов не было, кроме ситуации с автоголом.

После удаления команда сплотилась еще сильнее, показала характер и уверенно победила. Удивил Нгамале, который совсем угас у Лички, а у Гусева вдруг с ходу выдал отличный матч с огромным объемом работы и голом. Радует Гладышев, который наконец-то стал регулярно делать разницу на поле.

Андрей Сметанин.«Личке не помогли бы и ван Дейк с Рюдигером. Орлову надо смотреть на результаты». Сметанин — о смене тренера в «Динамо»

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Андрей Сметанин
Ролан Гусев
ФК Динамо (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vadson

    игру не смотрел, но ежели отталкиваться от обзора, игра была в общем то равной.... Всплекс эмоциональный после смены тренера вполне предсказуем, а лозунги "игроки устали" это просто стыд испанский. Вот реально даже со стороны было видно, что Марцел не шибко жесткий с игроками, чтобы от него устать. В гений Гусева не поверю, ибо игрок был да, выше среднего, техника приличная и дриблинг, но футбольным интеллектом не блестал, не мог удивить. Но!!! В истории Динамо был период, когда ВиО поставили Соловьева, после пинка Черчесову, если не путаю, который не придумывая ничего гениального, просто игрокам дал полную свободу на поле и Динамо того периода было чудо, как хорошо и приятно смотреть, почти, как при Личке. Тот же Воронин показал наконец, на что способен. Другое дело, что в определенный момент наступил спад, поражения и его попросили на выход. И после этого Соловьева вроде как никто тренером в серьезную команду не взял, да и в несерьезную тоже.

    09.05.2025

  • Динамов

    Сметанин - не стыдно? Совсем? Может ещё соснёшь у Гусева ради работки за огромные деньги при том, что ты полный ноль в тренерской работе?

    08.05.2025

  • Фирсыч

    Хорошо лизнул! Есть шанс попасть в тренерский штаб.

    08.05.2025

  • ФОКСИ

    А мне очень понравился "тактический рисунок" у кепки.....просто супер!...

    08.05.2025

  • bond1951

    ПОЗОРНИК .......б............ь.....

    08.05.2025

  • zg

    Ролан готовый тренер,надо оставлять+Царь ссуицыдничать попытается,народ повеселит!:rofl:

    08.05.2025

    • Семак: «В «Зените» верят в шанс побороться за первое место»

    Сметанин: «Знаю, что вся команда подустала от Марцела и очень хорошо восприняла перемену»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

