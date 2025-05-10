Футбол
Судейство

10 мая, 13:22

Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Сергей Разин
корреспондент
Футбольный судья Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению ЭСК, арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти. Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук в борьбе с нападающим Александром Соболевым совершает движение рукой в направлении мяча. Положение руки защитника считается наказуемым, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше.

ВАР неправильно оценил игровой эпизод и ошибочно не вмешался в действия судьи.

При этом Карасев, несмотря на ошибку, получил назначение на матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА — «Краснодар».

Карасев не назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру рукой Гоцука

Кирилл Гоцук
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Сергей Карасев (судья)
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
    • «Оренбург» — «Химки»: стартовые составы на матч

    «Акрон» — «Ахмат»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

