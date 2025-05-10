Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению ЭСК, арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти. Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук в борьбе с нападающим Александром Соболевым совершает движение рукой в направлении мяча. Положение руки защитника считается наказуемым, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше.

ВАР неправильно оценил игровой эпизод и ошибочно не вмешался в действия судьи.

При этом Карасев, несмотря на ошибку, получил назначение на матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА — «Краснодар».