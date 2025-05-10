ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Динамо» по удалению полузащитника Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

ЭСК РФС единогласным решением признал ошибку арбитра встречи Евгения Буланову, который показал Карраскалю красную карточку. Действия игрока «Динамо» не являются агрессивным поведением, так как в них отсутствуют жестокость или чрезмерная сила, а контакт рукой не был совершен с лицом соперника.

Ранее стало известно, что КДК РФС отменил красную карточку хавбека, который был удален с поля за агрессивное поведение в матче против «Крыльев Советов».