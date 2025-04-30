Травматолог рассказал, как лечил травму Агкацева: «Уже два раза был вывих этого пальца»

Травматолог вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева Артур Курбанов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента после повреждения в матче с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

На последних секундах встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. Вратарь «Краснодара» получил травму пальца в этом эпизоде.

«Я после футбола возвращался на работу. Думал сделать обход отделения, навестить своих пациентов. Позднее время, попасть туда можно было только через травмпункт. Смотрю, сидит в стороне врач «Краснодара». В стороне на стульчике сидит Станислав Агкацев с пальчиком. Говорю: «Что здесь делаешь, бык?» Пальцем показывает на Агкацева. Уже не видел тот пенальти, потому что выигрывали. Уходил с детьми домой. После обращения оказал помощь. Агкацев был расстроен, думал, что сломал палец. Сделали снимок, а там вывих. Сказал ему не переживать. Взяли в процедурный кабинет, обезболили, вправили вывих. Оказывается, у него два раза уже был вывих этого пальца. Затем наложили ему гипсовую повязку», — сказал Курбанов.

Травматолог также ответил на вопрос о возможных сроках восстановления после вывиха пальца.

«Обычный человек после такой травмы восстанавливается минимум месяц: «Тебе надо минимум две недели». Он был мотивирован, тем более конец чемпионата, надо доказывать, первое место и так далее. Неожиданно подарил футболку с надписью. Было очень приятно, так как удалось помочь», — добавил Курбанов.

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз сыграл на ноль.