Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости

Сегодня, 7 мая, КДК РФС аннулировал красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, который был удален в начале второго тайма матча 27-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:1).

«Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию для экспертизы, на основании которой должны были принять решение. Ее мнение: судья ошибочно удалил Карраскаля», — цитирует ТАСС председателя КДК РФС Артура Григорьянца, пояснившего вердикт комитета.

Парадокс: КДК правильно отменил удаление и не применил дисквалификацию, но по вине судьи Евгения Буланова, ВАР Владимира Москалева и АВАР Яна Бобровского динамовец незаслуженно избежал отстранения на один матч и сыграет со «Спартаком».

Дело в том, что Карраскаль «висел» на карточках — у него три предупреждения в турнире. Следующая должна была привести к автоматической дисквалификации. Но Буланов после вмешательства Москалева и Бобровского вместо нее достал красную. КДК вправе отменить удаление, но не вправе заменить его на предупреждение. Таких полномочий у комитета нет и быть не может.

Выходит, что из-за судейской ошибки (по мнению ЭСК) Карраскаль остался и без красной карточки, и без желтой, и без какой-либо дисквалификации. Парадокс, вызванный решением рефери и особенностью футбольных законов.