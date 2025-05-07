Футбол
7 мая, 16:31

Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости

Александр Бобров
Шеф-редактор
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня, 7 мая, КДК РФС аннулировал красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, который был удален в начале второго тайма матча 27-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:1).

«Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию для экспертизы, на основании которой должны были принять решение. Ее мнение: судья ошибочно удалил Карраскаля», — цитирует ТАСС председателя КДК РФС Артура Григорьянца, пояснившего вердикт комитета.

Парадокс: КДК правильно отменил удаление и не применил дисквалификацию, но по вине судьи Евгения Буланова, ВАР Владимира Москалева и АВАР Яна Бобровского динамовец незаслуженно избежал отстранения на один матч и сыграет со «Спартаком».

Дело в том, что Карраскаль «висел» на карточках — у него три предупреждения в турнире. Следующая должна была привести к автоматической дисквалификации. Но Буланов после вмешательства Москалева и Бобровского вместо нее достал красную. КДК вправе отменить удаление, но не вправе заменить его на предупреждение. Таких полномочий у комитета нет и быть не может.

Выходит, что из-за судейской ошибки (по мнению ЭСК) Карраскаль остался и без красной карточки, и без желтой, и без какой-либо дисквалификации. Парадокс, вызванный решением рефери и особенностью футбольных законов.

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kortvv

    пеши исчо

    13.05.2025

  • hamal

    Ну извиниться, может, и было за что: борешься за мяч - не размахивай руками. Соперник и подставиться может. В данном случае была явная блокировка со стороны самарца и попытка Карраскаля всё-таки его оббежать с размахиванием руками (для баланса??), за что и поплатился.

    13.05.2025

  • hamal

    - Ох уж эти сектанты! - простонал Штирлиц, обнял Холмса и заплакал ...

    13.05.2025

  • hamal

    вальта бубнового ...

    13.05.2025

  • hamal

    Карраскаль, конечно, настолько системообразующий игрок, что без него вся игра команды развалится! Надо обязательно составить мировой заговор, чтоб Карраскаль сыграл со Спартаком. Теперь же надо ещё потратить кучу ресурсов, чтоб весь заговор не развалился из-за полученной случайно Карраскалем четвёртой карточки. А то без него Динамо точно не обыграет Краснодар и Зенит не станет чемпионом. Всем судям на матч с Акроном дано указание Карраскалю карточек не давать, всем футболистам Акрона дано указание Карраскаля не провоцировать и вообще беречь. Ну и с самим Карраскалем проведена разъяснительная работа: получит карточку - уедет на урановые рудники (запишут в без вести пропавшего).

    13.05.2025

  • hamal

    Неумышленный!

    13.05.2025

  • Игорь Малышев

    Да вам и так пенальти в промышленных масштабах ставят. Ваши напы забивать разучились, поскольку привыкли к стратегии - главное добежать до штрафной и упасть. И каждый второй одиннадцатиметровый - крайне неочевидный. Просто для сравнения, Зенит пробил пенальти меньше Факела, который забыл, как выглядит чужая штрафная.

    08.05.2025

  • george64

    Странный вы народ, питерцы. Желаете видеть только то, что вписывается в вашу теорию строения жизни, в данном случае, постановки дел в нашем футболе. И не хотите замечать, например, что в этом матче не были назначены два куда более очевидных, нежели поставленный, пенальти. С тем лишь нюансом, что поставленный был уже в конце игры и имел мало шансов помочь Спартаку выиграть, что допускать было нельзя ни при каких обстоятельствах. Другое дело, два непоставленных в середине игры. Поставь их - и неясно, чем бы закончилась игра. Так что Левников со своей задачей справился. Накосячил, но справился. Могу предположить, что точно такое же судейство будет против Динамо. С теми же самыми задачами. Посмотрим, ошибусь или нет.

    08.05.2025

  • 1 JAMAL

    Не парадокс, а казус)

    08.05.2025

  • Garryman

    А казалось бы - чего проще: разрешить КДК применять вместо одной, ошибочной, карточки - другую, правильную.

    08.05.2025

  • Garryman

    Это если смотреть широко открытыми глазами. А если прищуриться - то сразу видны злые происки админресурса: вставить палку в чемпионские колеса Спартака! А еще - заставить Динамо выигрывать у Каснодара.

    08.05.2025

  • rac135

    И сколько стоил этот «парадокс»?)))

    08.05.2025

  • puzo-75

    Прямую к.к. могут отменить,а если красную дали за две жёлтые- не могут!- Буланов судья не очень опытный и не просчитал этот вариант! В общем,полученное бабло не отработал- хотел,чтобы наверняка Карраскаль не играл,но перестарался...Бабло надо возвращать,а судью на полиграф посадить!

    08.05.2025

  • Kortvv

    какая связь между последним туром и предстоящим? Или ты сокрмтил чемпионат на 2 тура и в эти выходные он заканчивается?

    08.05.2025

  • Kortvv

    скорее ЭСК, который умудрился признать умышленный удар в лицо не заслуживающим красной карточки

    08.05.2025

  • Белый Медведь

    А если так? Зная, что у динамовцев важный матч с Краснодаром и Карраскаль "обнулит" свои карточки, было решено дать ему "четвертую жк" в 29-м туре, чтобы он точно не вышел на поле с "быками". И акценты сразу меняются)))

    08.05.2025

  • nekony

    В истории Спартака уже был подобный случай, когда у Ростова удалили Ерёменко, но затем красную тоже отменили, а если б сразу жёлтую дали, то она у него была бы четвёртой, и он автоматом пропускал бы следующий матч, а он у Ростова был со Спартаком. И там Ерёменко забил гол.

    07.05.2025

  • Старый болельщик

    Этот Бобёров несёт такую ахинею - всё переврал. Для него КДК - не авторитет. Ему бы прокурором работать и людей в тюрягу садить. За своих свинорылых готов всех поливать помоями. А КДК уважуха - правильно разобрались в ситуации. Надо было ещё этому самарскому чучелу горчичник дать за симуляцию. Вот так.

    07.05.2025

  • spartsmen

    немного поправлю: исполнителей, претворяющих в жизнь волю решателей :)

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    отлично )))

    07.05.2025

  • Mick Shelby

    Эту банду экспертов и, особенно судей, надо выгнать и отдать под суд.

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    Сами спартачи признавали, что СМ по делу проиграл ЦСКА. И ещё, не самый очевидный пенальти в той игре вообще не смущает?

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    Это ведь то самое КДК, которое отстранило Вендела, системообразующего игрока Зенита, на секундочку, перед сверхважным в плане имиджа матчем со Спартаком?

    07.05.2025

  • Павел Пушган

    А то пришлось бы курить)))))

    07.05.2025

  • evmedin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее Вам большое человеческое спасибо...

    07.05.2025

  • george64

    Ну так давно уже.. подминают. Ведь все сходит с рук. Один барин вместе с городом радуется. Остальные плюются, но сделать ничего не могут.

    07.05.2025

  • george64

    Можно, конечно, и поулыбаться.. Но когда случаются у нас в Рпл "чудеса", всегда задаются классическим вопросом: а кому это выгодно? И я бы еще добавил: а кто в силах это устроить. И вот тогда все становится более очевидным, чем просто случайность.

    07.05.2025

  • george64

    Все верно. Тем более, что такая схема с сохранением мотивации у Цска, когда их вытащил Левников в матче со Спартаком (двух зайцев убили), уже прокатила.

    07.05.2025

  • Alexey Ushakov

    Сектанты - они такие

    07.05.2025

  • владимир косягин

    а свинорылые это кто? пиши по человечески. Как можно подделывать календарь, если все команды играют по два раза друг против друга?

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Адвентисты свиного дна.

    07.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Позор ! Слово ,,экспертная,, давно превратилось в ,,экскортная, комиссия РФС..и это, истинным знатокам футбола давно известно. А рулят этой гоп- компанией газовые дармоеды. Прогнулись, вроде некуда- ан, нет)

    07.05.2025

  • владимир косягин

    а что за секта у них, не подскажешь? неужто свидетели Иегова?

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Просто конгениально.) Где то далеко заплакал Рабинер .))

    07.05.2025

  • тихоновнавсегда

    :thumbsup:

    07.05.2025

  • fell62

    Стоны в свинарнике....

    07.05.2025

  • Горын

    ЭСК и КДК отменой КК Караскалю даёт добро на удары соперников в голову. И отменяет КК московским командам за любые нарушения.

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Желать поражения своей команде ? Это как то подленько..((

    07.05.2025

  • hattabych

    А Карраскаль уже перед болельщиками извинился. Надо извинения назад забрать.

    07.05.2025

  • hattabych

    То есть КДК отменить к.к. может, а заменить ее на желтую нет? Дурдом.

    07.05.2025

  • Динамо

    тянут нас продажные судейки чтобы уперлись мы с быками из-за бронзы. хрен им! динамо должно слить быкам чтобы гидра пролетела мимо золота

    07.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Все правильно делает админресурс. Караскаль должен сыграть с тушинскими сектантами и забить победный гол, тем самым лишив их медалей. Это повлияет на зрелещьность РПЛ и станет рывком в пропаганде российского футбола на мировой арене..(ну вроде красиво сказал, можно и без премиальных)

    07.05.2025

  • КГИ

    Вот с чего Бобров взял, что непременно должна была быть желтая карточка и пропуск игры? Буланов вообще этот эпизод не увидел и не показывал Карраскалю желтую карточку. Если бы балбесы на ВАР правильно оценили эпизод, что там нет оснований для удаления, то и звать судью в поле к монитору они не имели бы права, т.к. возможное предупреждение не является основанием для пересмотра эпизода главным судьёй.

    07.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Ты еще вспомни, как под свинорылых вообще весь календарь по ходу сезона переделывали. Если не помнишь, я тебе напомню.

    07.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Им самим непротивно херню эту нести?!

    07.05.2025

  • Jean4

    Вообще все равно на Карраскаля, будет он или нет. Спартак уже ни за что не борется, да и играть уже в чемпионате по сути бросил. С Факелом то разобраться не могут, калеки. Сейчас игра с Ростовом на кубок важнее.

    07.05.2025

  • Gordon

    Влияют ещё как.

    07.05.2025

  • Gordon

    Не было. Потому что это должно быть прямо ясно из регламента. Раз не ясно, значит непонятно. И это дичь.

    07.05.2025

  • Vladislav Stupnikov

    Последнее время, я все чаще прихожу к нулевой самооценке, по поводу знания футбольных правил. Печалька.

    07.05.2025

  • tochny

    Ай-ай! Теперь может забить Спартаку. Не повезло.

    07.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    А в чем он не прав? Ты же даунько правил вообще не знаешь, только смердишь мусорное убогое чучело. И да. Препарат называется триметазидин. Ну это так к слову. Меньше тупой дрисьни мусарила и больше знаний. Так победи.:weary:

    07.05.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Это была, если што, шутка черного юмора.

    07.05.2025

  • Динамов

    Бобров, выпей тиоридазин, а то тебе уже совсем худо.:face_vomiting:

    07.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Ай-ай где играть. Там было в основном все понятно. Кто больше до того играл дома. Али жребий.

    07.05.2025

  • Max Stch

    Судье выдать граммоту..интересно на оплату его работы вообще ошибки судей как то влияют..а то по 200 тр за игру это ок, а ошибки как ?

    07.05.2025

  • Gordon

    Да не в "заговоре" дело, а в тупости и непрофессионализме тех, кто у нас футболом рулит

    07.05.2025

  • Gordon

    То есть у нас даже регламент не могут нормально прописать. До сих пор. Решения "по понятиям", где играть полуфинал Кубка "Зенит" - "Спартак" ничему не научило. Паки и паки - нахрен их всех.

    07.05.2025

  • Max Stch

    хорошо не пачку сигарет достал

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Я бы сказал -кайф.)))

    07.05.2025

  • Le-stat

    И в этом есть определенное удобство - целиться даже не надо))

    07.05.2025

  • Alex Vik

    А что Спартак? Ему ваще не светит.

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    В общем куда не плюнь , все равно попадаешь в Спартак . Точно карма.))

    07.05.2025

  • Alex Vik

    А Питер чего сюда приплел? КДК все его жалобы на судейство отвергает. Оно промосковское.

    07.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Уже говорили что это Газовая Гидра топит " народников " ?))

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    Пусть играет, может уволит станковича!:joy::sweat_smile::joy::sweat_smile:

    07.05.2025

  • Le-stat

    Три балбеса лоханулись, а получился заговор против Спартака. Карма!))

    07.05.2025

  • napadenie

    Ещё когда все трубили о «законности» красной, я возмущался неадекватностью решения, поскольку это была отмашка на явное нарушение со стороны втыкавшегося в него самарца… Самое правильное решение было бы - желтая обоим. Увы, это и случилось, но по иронии действующего регламента, ни ВАР по ходу игры не уполномочен «поправлять» и давать желтые, ни ЭСК «менять» красную на желтую. Вывод - всем субъектам принятия решений больше профессионализма и здравой логики.

    07.05.2025

  • sdf_1

    Другими словами, Евгений Буланов сотоварищи специально вместо правильной жёлтой показал Карраскалю неправильную красную, чтобы КДК потом смог её отменить и Карраскаль смог принять участие в матче «Динамо» со «Спартаком». Сам Штирлиц позавидовал бы такой схеме. А уж он был мастер на такие штуки. Вспомним хотя бы историю с чемоданом радистки Кэт...

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    тогда пришлось бы игру переигрывать. Игрок - то должен был на поле остаться!

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    этот вопрос возник бы если бы Динамо проиграло! А сейчас наверно динамики благодарны, команда встряхнулась и собралась, а Крылья решили что уже можно не особо стараться.

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    и то что полдинамо его уговаривали отменить, и то что Хорхе постоял- постоял и ушел, он не заметил! Так и остался уверен, что было только предупреждение! :hugging:

    07.05.2025

  • wam

    КДК - это шарашкина контора.

    07.05.2025

  • Иванов Иван

    Ну, не надо вешать нам лапшу. Ведь смысл ясен и выгоден только одной команде,кроме динамиков. В заключительном туре динамики играют с Краснодаром. Сейчас они отстают от Спартака на очко и два от ЦСКА. Проигрыш Спартаку и планируемый болотом,взятие очков ЦСКА у Краснодара может привести к тому,что результат Динамо в игре с Краснодаром потеряет у них,турнирный смысл. Да ,можно играть ради клуба.Да, отомстить Краснодару за прошлый сезон. Но если бы ,перед игрой с Краснодаром,у динамиков стояло 3 место.То мотивация у них была бы гораздо выше. Особенно учитывая шанс для тренера Гусева. Так что пропитерское РФС и КДК это учли и сохранили им "боевую" единицу,в лице Карраскаля. ВСЕ для ПОБЕДЫ,в год мнимого 100 летия!

    07.05.2025

  • dinela

    Как Вовка Шарапов говорил: "Если закон один раз подмять, как нам удобно, это не закон будет, а кистень."

    07.05.2025

  • dinela

    Как Вовка Шарапов говорил: "Если закон один раз подмять, как нам удобно, это не закон будет, а кистень!"

    07.05.2025

  • Спринт

    Это не якобы "особенность" неких футбольных "законов" от дилетантского РФС. Это, сугубо - непродуманность идиотических местечковых правок по понятиям. Регламент, который можно подворачивать в любую сторону по желанию подвинчивающих, это не "закон", а насмешка над законностью ..

    07.05.2025

  • Юмнов

    Бардак. И что примечательно, не в стране советов, - в 3/9 царстве-государстве. Так и не научился избу строить.....

    07.05.2025

  • Abellardo

    Бобров раскрыл очередной заговор!

    07.05.2025

  • Фирсыч

    Придумайте другие правила!

    07.05.2025

  • Павел Пушган

    Ещё написано так интересно, -"достал не ту карточку". Не ошибочно посчитал, что нарушение достойно красной, а просто не ту из кармана достал)))))))))))) А если бы он презерватив из кармана случайно достал, то что делать Карраскалю? Хрень, а не правила!

    07.05.2025

  • Митек

    Радимов, а кто в КДК?

    07.05.2025

  • puzo-75

    По вине судьи Динамо осталось в меньшинстве на целый тайм... В общем, отмена дисквалификации- это компенсация за неправильное удаление! )))

    07.05.2025

  • Павел Пушган

    КДК давно зарекомендовал себя как организация постоянно принимающая не верные решения и из последних сил доказывающая, что арбитр всегда прав, даже если он совсем не прав. Поэтому удивляться тому что карточку можно отменить, а заменить нельзя не приходится)))

    07.05.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Хитро: за очередную желтую пропускал бы, а после красной, которую потом отменят, не пропустит. Очевидно, что квалификация решателей растёт.

    07.05.2025

  • Павел Пушган

    Чудны дела твои КДК!!!

    07.05.2025

  • dinela

    Караскаль конечно виноват,но он не виноват!А ещё он отличный работник!Не знаете-так и не говорите!

    07.05.2025

    • Мостовой — о готовности Абаскаля рассмотреть предложения из России: «А у него лицензия есть? Как он ее получил, не играя в футбол?»

    Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле
