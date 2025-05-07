Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Сегодня, 7 мая, КДК РФС аннулировал красную карточку полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, который был удален в начале второго тайма матча 27-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:1).
«Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию для экспертизы, на основании которой должны были принять решение. Ее мнение: судья ошибочно удалил Карраскаля», — цитирует ТАСС председателя КДК РФС Артура Григорьянца, пояснившего вердикт комитета.
Парадокс: КДК правильно отменил удаление и не применил дисквалификацию, но по вине судьи Евгения Буланова, ВАР Владимира Москалева и АВАР Яна Бобровского динамовец незаслуженно избежал отстранения на один матч и сыграет со «Спартаком».
Дело в том, что Карраскаль «висел» на карточках — у него три предупреждения в турнире. Следующая должна была привести к автоматической дисквалификации. Но Буланов после вмешательства Москалева и Бобровского вместо нее достал красную. КДК вправе отменить удаление, но не вправе заменить его на предупреждение. Таких полномочий у комитета нет и быть не может.
Выходит, что из-за судейской ошибки (по мнению ЭСК) Карраскаль остался и без красной карточки, и без желтой, и без какой-либо дисквалификации. Парадокс, вызванный решением рефери и особенностью футбольных законов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2