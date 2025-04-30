«Пари НН» намерен вернуть из аренды избитого Мухина

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб намерен отозвать полузащитника Антона Мухина из аренды, и направил письмо во владивостокское «Динамо».

«Он чувствует себя нормально, удовлетворительно. Никаких угроз его здоровью сейчас нет. Мы направили письмо в адрес клуба, где он находится в аренде, с просьбой отозвать игрока в распоряжение нашего клуба», — сказал Мелик-Гусейнов ТАСС.

9 апреля Антон Смирнов, спортивный агент, сообщил в своем Telegram-канале, что Эдуард Сандлер, управляющий «Динамо», нанес несколько ударов Мухину по голове. Футбольная национальная лига позже заявила, что инцидент вызвал у них серьезную обеспокоенность.