Рахимов: «Даку должен понимать, что все игры для него особенные»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2) оценил игру форварда Мирлинда Даку.

«Он должен понимать, что все игры для него особенные. У него есть определенный уровень, но он не держит этот уровень все 90 минут. Когда он включается, то все понятно. Какая разницы перешел в «Зенит» или нет? Это все игры чемпионата, ты просто должен сохранять свой уровень, стабильность, развиваться дальше», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

«Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2). По ходу встречи команда Семака вела со счетом 2:0. Ничью казанцам принес гол Даку, о трансфере которого сине-бело-голубые не сумели договориться в летнее трансферное окно.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.