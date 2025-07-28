Педро — о ничьей «Зенита» с «Рубином»: «Нужно скорее перевернуть эту страницу»

Полузащитник «Зенита» Педро подвел итоги матча против «Рубина» (2:2) во втором туре РПЛ.

— Провели очень хороший первый тайм, вели 2:0. К сожалению, пропустили быстрый гол после перерыва — сложная ситуация была. При этом были моменты для того, чтобы забить еще. К сожалению, свои моменты реализовать не получилось, а сопернику удалось сравнять. Но нужно скорее перевернуть эту страницу, поднять голову повыше и работать с удвоенной энергией, чтобы уже в следующем матче вернуться на победные рельсы, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».

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