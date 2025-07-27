Семак — о голе Даку в ворота «Зенита»: «Он хороший игрок, мы в этом не сомневались»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда «Рубина» Мирлинда Даку в матче между командами во втором туре РПЛ.

«Зенит» в воскресенье, 27 июля упустил победу над «Рубином» (2:2). По ходу встречи команда Семака вела со счетом 2:0. Ничью казанцам принес гол Даку, о трансфере которого сине-бело-голубые не сумели договориться в летнее трансферное окно.

— Наверняка видели, как эмоционально Даку праздновал второй гол. Держали в голове, что для него это особенный и принципиальный матч, учитывая его сорвавшийся трансфер?

— Это у Мирлинда нужно спросить. Он хороший игрок, мы в этом не сомневались. Я думаю, что на любой матч против лидеров нашего чемпионата, сильных клубов, конечно, у игроков отдельная мотивация. Не только у «Рубина», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».