«Зенит» впервые с 2016 года упустил преимущество в два мяча в РПЛ

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Команда Сергея Семака вела со счетом 2:0 по ходу встречи, а затем дважды пропустила во втором тайме.

«Зенит» упустил преимущество в два мяча в РПЛ впервые с 2016 года. Тогда сине-бело-голубые под руководством Мирчи Луческу сыграли вничью с «Анжи» (2:2).

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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