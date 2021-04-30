Рахимов о победах «Уфы» после его отставки: «Меня сплавляли? На таких мыслях никогда себя не ловил»

Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» прокомментировал крупные победы своей бывшей команды над «Ахматом» (3:0) и «Спартаком» (3:0) в РПЛ.

— Когда смотрели, как после вашего ухода «Уфа» с Алексеем Стукаловым громит «Спартак», думали: «На его месте должен быть я»?

— (Улыбается.) Ну что вы! Я просто порадовался за «Уфу», которая выдала классный матч и заслуженно победила. Да, «Спартак» был непохож на себя — но это уже его проблемы, правильно?

— Конечно.

— В игре «Уфы» мне понравились переходные фазы. Но они и до этого были! За неделю такое не наработаешь. Другое дело, с тем же «Локомотивом» нам не всегда удавалось доводить быстрые атаки до завершения, потому что защитники успевали перестроиться, в последний момент перекрывали зоны. Действовали агрессивно, самоотверженно, стелились в подкатах. Спартаковцы на потери мяча реагировали гораздо медленнее, часто оставляли свободное пространство. Чем «Уфа» и воспользовалась. Забила три — а могла и больше.

— Почему с вами эти ребята получают 0:4 от «Динамо», а без вас обыгрывают «Ахмат» и «Спартак» с общим счетом 6:0?

— Я ведь в разговоре с Газизовым (генеральным директором «Уфы» — Прим. «СЭ») и Шайбековым (его заместителем — Прим. «СЭ») подчеркнул: «Неважно, кто придет на мое место. В любом случае с появлением нового тренера все начинается с нуля. Ментальная перезагрузка позволит игрокам избавиться от страха. А то при мне количество результативных ошибок уже зашкаливает...» Было бы их меньше — возможно, я бы удержался от резких шагов даже после поражения от «Динамо». Но здесь это было правильным решением. В интересах команды. Крупная победа над «Ахматом» придала футболистам заряд уверенности. Что помогло в следующем матче со «Спартаком».

— Тренеры старой школы в подобной ситуации задавались вопросом: «Может, меня сплавляли?»

— Я в разных клубах работал, но на таких мыслях никогда себя не ловил, честно. Своим футболистам надо верить. Иначе скатишься к паранойе. В каждом пропущенном голе начнут мерещиться заговоры. Что касается «Уфы», то по желанию и самоотдаче у меня ни к кому претензий нет.

Рахимов покинул «Уфу» 3 апреля. После его ухода команду возглавил Алексей Стукалов, который одержал 2 победы в 3 матчах.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь