Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал в интервью «СЭ» поступок бывшего полузащитника клуба Кэтэлина Карпа, с февраля выступающего за «Тамбов».

— Когда Карпа спросили, почему на ваш уход из «Уфы» он отреагировал в Instagram эмодзи с клоуном, прозвучала интригующая фраза: «Рахимов знает ответ».

— Поступок говорит о характере футболиста. Если ты обижен, считаешь, что с тобой обошлись несправедливо, докажи это на поле — в другом клубе. Но Карп и в «Тамбове» не выделяется. Я-то с нетерпением ждал его возвращения из сборной Молдавии, когда только принял «Уфу». Видел в парне большой потенциал, думал, станет лидером в опорной зоне. Увы, надежды не оправдались. Речь исключительно о профессиональных качествах. Ничего личного.

3 апреля молдавский хавбек отреагировал смайлом клоуна на новость об отставке Рахимова из «Уфы».

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь