Экс-главный тренер «Уфы» дал первое большое интервью после ухода из клуба.

Ошибки

— Вы объявили об уходе из «Уфы» сразу после матча с «Динамо». Как это было?

— Едва игра закончилась, сели в тренерской с гендиректором клуба Шамилем Газизовым и его замом Ринатом Шайбековым, обсудили ситуацию. Я сказал: «В сложившихся обстоятельствах отставка — единственный выход. Только так можно встряхнуть команду. Футболистам надо сбросить психологическое напряжение. Раскрепоститься. При новом тренере обнулятся ошибки, которых стало слишком много. Эмоциональный фон будет другим». Все это повысит шансы клуба в борьбе за выживание.

— Решили пожертвовать собой.

— Да, жертвой здесь мог быть только тренер.

— Что же мешало «Уфе»?

— Невынужденные ошибки, за которые мгновенно наказывали. Причем началось с первого же матча — в Москве против «Локомотива».

— Когда Беленов надумал обвести Зе Луиша, тот вратаря обокрал, Крыховяк забил в пустые, и «Локо» победил — 1:0.

— Обиднейшее поражение! Игра-то была ничейная. Дальше выезд в Грозный. Во втором тайме при счете 1:1 удалили футболиста «Ахмата», мы авантюрно пошли вперед и умудрились нарваться на две контратаки. С «Уралом» пропустили решающий гол с пенальти, который слепили из ничего! Наш игрок завалил соперника в штрафной, хотя мяч летел вообще в другую сторону. С «Сочи» защитник вместо выноса зачем-то пустился в обводку у своих ворот, потеря — все, вынимай.

— Там хоть не проиграли.

— Да, успели спастись в концовке. А с «Краснодаром» другой защитник возле собственной штрафной попытался обыграть Кабелла, тот отнял мяч и покатил Бергу. Так 0:1 и закончили. Особняком стоит поражение с тем же счетом в Волгограде, где судья (Василий Казарцев. — Прим. «СЭ») начудил. За игру рукой должен был назначить пенальти в ворота «Ротора» и показать вторую желтую Микелтадзе. Но не сделал этого даже после просмотра ВАР!

— Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, потом признал, что Казарцев напортачил.

— Слабое утешение. Очки-то нам никто не вернет... Из всех матчей под моим руководством «Уфа» провалила лишь два — с «Рубином» и «Динамо». В остальных смотрелись не хуже соперника. Но свое не забивали, а за любую оплошность немедленно следовала расплата. Как дома с «Локомотивом», которому вообще ни в чем не уступали!

— В Уфе и могла оборваться победная серия Марко Николича.

— Да, мы были близки к этому. Надежно действовали в обороне, проводили быстрые атаки, создавали моменты. После удара Иванова Пабло выбил мяч уже из пустых ворот. И вдруг на 80-й пропускаем со стандарта! Главное, всю неделю при подготовке к матчу показывали, куда бежит Крыховяк, когда «Локомотив» подает угловой.

— Ну и куда?

— К дальней штанге. Отрабатывали эти моменты на тренировках, смотрели видео. Но все равно не уследили.

— Кто именно?

— Обойдемся без фамилии. Здесь надо говорить не о конкретном игроке, а о командных действиях в целом. Вот из таких ошибок все и складывалось. Они накапливались, порождали страх, неуверенность. Если проанализировать наши матчи, бросается в глаза один момент.

— Какой?

— До результативной ошибки играем нормально. Как только она случается — сразу все ломается! Пропадает организованное давление на ворота противника, нарушается игровая дисциплина. Футболисты нервничают, пытаются поскорее организовать атаку — в результате допускаем большое количество брака и теряем мяч.

— Тут Владислав Камилов, забивший два гола «Спартаку», сообщил в интервью: «После сборов проиграли «Химкам», и все пошло наперекосяк. Начался тяжелый период экспериментов, который закончился 0:4 от «Динамо» и сменой тренера».

— Даже не представляю, что Камилов имел в виду. Не было у нас ни экспериментов, ни шараханий. Играли по схеме 5-3-2. Изменения в составе если и возникали, то вынужденно. Когда кто-то вылетал из-за травмы или дисквалификации. Либо в зависимости от соперника могли что-то подкорректировать. К примеру, «Локомотив» очень опасен при стандартах, поэтому в опорной зоне тогда с первых минут вышел Бизоза, который хорош на «втором этаже».

Перезагрузка

— Когда смотрели, как после вашего ухода «Уфа» с Алексеем Стукаловым громит «Спартак», думали: «На его месте должен быть я»?

— (улыбается.) Ну что вы! Я просто порадовался за «Уфу», которая выдала классный матч и заслуженно победила. Да, «Спартак» был непохож на себя — но это уже его проблемы, правильно?

— Конечно.

— В игре «Уфы» мне понравились переходные фазы. Но они и до этого были! За неделю такое не наработаешь. Другое дело, с тем же «Локомотивом» нам не всегда удавалось доводить быстрые атаки до завершения, потому что защитники успевали перестроиться, в последний момент перекрывали зоны. Действовали агрессивно, самоотверженно, стелились в подкатах. Спартаковцы на потери мяча реагировали гораздо медленнее, часто оставляли свободное пространство. Чем «Уфа» и воспользовалась. Забила три — а могла и больше.

— Почему с вами эти ребята получают 0:4 от «Динамо», а без вас обыгрывают «Ахмат» и «Спартак» с общим счетом 6:0?

— Я ведь в разговоре с Газизовым и Шайбековым подчеркнул: «Не важно, кто придет на мое место. В любом случае с появлением нового тренера все начинается с нуля. Ментальная перезагрузка позволит игрокам избавиться от страха. А то при мне количество результативных ошибок уже зашкаливает...» Было бы их меньше — возможно, я бы удержался от резких шагов даже после поражения от «Динамо». Но здесь это было правильным решением. В интересах команды. Крупная победа над «Ахматом» придала футболистам заряд уверенности. Что помогло в следующем матче со «Спартаком».

— Тренеры старой школы в подобной ситуации задавались вопросом: «Может, меня сплавляли?»

— Я в разных клубах работал, но на таких мыслях никогда себя не ловил, честно. Своим футболистам надо верить. Иначе скатишься к паранойе. В каждом пропущенном голе начнут мерещиться заговоры. Что касается «Уфы», то по желанию и самоотдаче у меня ни к кому претензий нет.

— Если отмотать назад — что бы изменили за эти полгода?

— Во-первых, зря пытался снять с ребят ответственность. Перед играми несколько раз говорил: «Не нужно бояться ошибок. Их совершают все. Но это не ваши ошибки. А мои».

— Ну и что плохого?

— Футболист должен отвечать за свои действия на поле. За исполнение наработок, которые обсуждались на установке. Да, он может допустить ошибку. Но ее надо исправить. Если этого не происходит, если нет самокритики, в игре сразу возникают проблемы.

— А что во-вторых?

— В какие-то моменты жесткость и требовательность были, пожалуй, чрезмерными. Но я поступал так, потому что в предыдущих командах это работало. Возьмем «Амкар» — с Поповым, Белоруковым, Лавриком, Сираковым, Кушевым, Пеевым. Это волки, которые в футболе прошли всё. Если гаркнешь — не раскисают. Наоборот, становятся еще злее. Когда возглавил «Ахмат», обратил внимание, что в обороне выбор скудный, зато в полузащите на пять позиций претендуют десять человек! Перечислить?

— Давайте.

— Маурисиу, Адилсон, Пирис, Иванов, Рыбус, Айссати, Кану, Грозав, Лебеденко, Лежар. На это и сделал ставку. Конкуренция подхлестнула, парни завелись. Команда начала выбираться из зоны вылета. Такие же варианты держал в голове, когда принял «Уфу», которая шла предпоследней.

— А тут ни волков, ни конкуренции?

— Не согласен. Просто уже через неделю осознал, что ситуация сложнее, чем казалась со стороны. Уровень внутренней конкуренции невысокий. Опытных игроков вроде бы достаточно. Но должны быть лидеры, которые могут сплотить команду, повести за собой. Когда бьешься за выживание, помимо организации игры и дисциплины, нужны дерзость, духовитость и наглость.

— Ясно.

— Изучив статистические выкладки, сразу заметил, что по количеству выигранных единоборств «Уфа» на последнем месте. Что особенно много потерь мяча в опорной зоне. Чтобы не нарваться лишний раз на контратаку, решили строить игру через фланговые и инсайдные зоны. Кроме необходимости выправлять турнирное положение хотелось еще изменить стиль «Уфы».

— Вы про унылый «автобус»?

— Я никогда не назову такой стиль «автобусом». Каждый выбирает схему, исходя из подбора футболистов. В «Уфе» менялись тренеры, игроки, но она всегда низко оборонялась и через длинные передачи искала возможности для конт-

ратак. Мы хотели, чтобы играла выше. Понятно, для этого требуются соответствующие исполнители. С руководством была договоренность: надо дотерпеть до зимнего перерыва, потом будет усиление.

Трансферы

— К январю вы прилично перетряхнули состав. Но на сборах игроков было в обрез.

— «Уфу» покинули Данченко, который находился в аренде, Алиев, Карп, Тилль, Бизяк, Агаларов, Бородин, Алибеков и Фольмер. Вместо них взяли пятерых. Но когда?! Урунов, Бауэр, Бизоза и Милетич присоединились к нам за считаные дни до возобновления чемпионата. Иванов приехал раньше, но из-за травмы задней поверхности бедра выбыл почти на месяц. В итоге почти все сборы мы провели обоймой из 17 полевых игроков. Напрягало.

— Понимаю.

— С ассистентами обсуждали эту тему. Говорили о том, что в таких условиях весной «Уфе» будет очень трудно. Не скрою, даже мелькнула мысль об уходе. Однако в тот момент я не мог бросить команду. Это было бы некрасиво с моей стороны. Знал — руководство делает все, чтобы усилить состав. Но тяжело комплектоваться, когда с финансами туго. Нужно ждать до упора, вот почему новички появились прямо перед закрытием трансферного окна.

— И что ассистенты?

— Они все равно были настроены скептически: «Ты же понимаешь, футболистам потребуется время на адаптацию, их надо встроить в систему». Одно дело, когда берешь топ-исполнителя. Благодаря интеллекту и хорошей технике он за неделю в любую расстановку впишется. Здесь все сложнее. Например, Милетич, отвечающий за левую бровку, привык к схеме с четырьмя защитниками. Мы же играли в три центральных. А Бауэр в «Сток Сити» растерял игровой тонус — долго сидел без практики, тренировался с молодежкой.

— Расскажите, чем привлек бурундиец Бизоза? Не смущало, что берете опорного полузащитника из худшей команды чемпионата Норвегии, пропустившей в 30 матчах 85 мячей?

— Конечно, смущало! Но мы не могли позволить себе дорогие приобретения, плюс был уже цейтнот, а в центральной зоне игроков не хватало. Задатки у Бизозы есть — неуступчив в единоборствах, неплохо играет головой. Еще и молодой — в марте стукнуло 22. Надеюсь, «Уфе» он поможет.

— В первом же матче парень заработал удаление на 14-й минуте за то, что шипами наступил Погребняку на колено.

— Это к разговору о невынужденных ошибках. К сожалению, они и весной не закончились. Вот кто мог предвидеть, что с «Уралом» почти весь матч проведем в меньшинстве?! Обидно вдвойне, потому что игру начали великолепно. Я чувствовал: моменты у нас будут, главное — реализовать. И вдруг красная! На ровном месте!

— В «Уфе» за такое штрафуют?

— Естественно. Бизоза остался без премиальных, которые полагались за выездную ничью. Он сам признал, что совершил глупость, подвел команду. Хотя и не нарочно, наступил на Погребняка в пылу борьбы.

— Про Урунова вы постоянно говорили, что на поле он действует так, как нужно ему, а не команде. Заигрывается?

— Да. У него прекрасная техника, скорость, любого может накрутить один в один. Мы объясняли, что делать это необходимо ближе к чужой штрафной. А не в середине поля, когда потеря мяча рискует обернуться молниеносной контратакой. Кроме того, Урунов, уже обыграв соперника, часто не бежит вперед, а притормаживает, убирает мяч под себя и начинает финтить по второму кругу.

— До него не достучаться?

— Почему? Парень адекватный, восприимчивый. Но увлекается! Еще Урунову пора понять: он не свободный художник. В таких клубах, как «Уфа», свободных художников вообще не бывает!

— Как сформулировали-то.

— Урунов обязан отрабатывать в обороне. Причем ему это по силам. Он же взрывной. Способен быстро накрыть соперника, навязать борьбу, выцарапать мяч. А в атаке должен быть более эффективен в завершающей фазе. Когда врывается на скорости в свободную зону, обыгрывает защитника и бьет по воротам. Либо катит мяч под удар партнеру.

— Идеальная позиция для Урунова?

— Зависит от схемы. Может и опорным выйти, и инсайдом. Но! Ему нужно подчинить себя интересам команды, научиться правильно играть тактически. А то нередко просто следит за эпизодом, не двигаясь в эту зону. Если Урунов прибавит в компонентах, о которых я сказал, сразу выйдет на новый уровень.

— Когда брали Иванова, не настораживало, что он в «Ахмате» с приходом Андрея Талалаева быстро сел в запас?

— Абсолютно! Приглашение Олега в «Уфу» — моя инициатива. Я хорошо знаю его возможности, четыре с половиной года в Грозном отработали. Техничный, креативный, умеет развернуть игру, подключив к атаке фланги. С «физикой» никаких проблем. Например, в матче с «Локомотивом» за 90 минут пробежал 11 с половиной километров.

— Стукалов использует его в опорной зоне.

— Эта позиция Олегу знакома. Но ближе к атаке, на мой взгляд, он полезнее. У меня Иванов при схеме 5-3-2 и в «Уфе», и в «Ахмате» играл оттянутым нападающим.

— Когда Карпа спросили, почему на ваш уход из «Уфы» он отреагировал в Instagram эмодзи с клоуном, прозвучала интригующая фраза: «Рахимов знает ответ».

— Поступок говорит о характере футболиста. Если ты обижен, считаешь, что с тобой обошлись несправедливо, докажи это на поле — в другом клубе. Но Карп и в «Тамбове» не выделяется. Я-то с нетерпением ждал его возвращения из сборной Молдавии, когда только принял «Уфу». Видел в парне большой потенциал, думал, станет лидером в опорной зоне. Увы, надежды не оправдались. Речь исключительно о профессиональных качествах. Ничего личного.

Репутация

— Что из «Ахмата», что из «Уфы» вы уходили по собственному желанию. А вот Игорь Шалимов уверяет, что никогда в отставку не подаст: «Это слабость и трусость. Ты признаешь, что не справляешься». У вас, надо думать, другое мнение?

— Разумеется. Тренеров в России много, а клубов в РПЛ мало — и кто-то, наверное, будет держаться за свое кресло до последнего. Загоняя самого себя в тупик. Я же всегда руководствуюсь интересами дела, которое не должно пострадать. Это смелость, а не трусость.

— Разве отставка — не удар по репутации?

— Тренерская репутация завоевывается работой и игрой команды. Я считаю, за шесть месяцев «Уфа» сильно изменилась.

— Вот с этим не поспоришь.

— Самое главное, в игре появилась системность. Больше нет разрывов между линиями, команда умеет играть блоком за линией мяча. Вне зависимости от того, где он находится — на своей половине поля или на чужой. Мы лучше контролируем мяч, пытаемся менять направление атак, поднимаем высоко крайних защитников, создавая преимущество на флангах. Хорват Мрзляк, которого еще в ноябре взяли как свободного агента, невероятно мобилен, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Перестроился Кротов, стал жестче вести единоборства. Сейчас именно эти футболисты в инсайдных зонах и определяют лицо «Уфы».

— А Камилов?

— Его брали как восьмого номера. Но для меня Влад — опорный полузащитник. С приходом Бизозы теперь в этой зоне есть конкуренция. В апрельских матчах Камилов выглядит неплохо, «Спартаку» два забил. Молодец. Осталось добавить в скорости — и «Уфа» получит очень хорошего игрока. Когда с Газизовым принимали решение о моем уходе, я сказал: «Считаю, не стоит ломать то, что было наработано за это время. Футболисты уже обучены, организованы, знают, что от них требуется на поле...»

— Значит, пока всё на вашем багаже?

— Я говорю не о «багаже». А о структуре игры. Она выстроена, есть системность. За шесть туров до конца чемпионата новый тренер глобально ничего менять не будет. Никогда! Для этого существует предсезонка.

— Слушаю вас и думаю — а не поторопились ли вы с отставкой?

— Нет! Она напрашивалась. Я понимал — да, момент для меня неприятный, болезненный. Но для команды с учетом непростого финиша так будет лучше. Вот если бы ушел зимой, меня могли бы упрекнуть в том, что бросил клуб в тяжелой ситуации.

Газизов

— Недавно прошелся по вам экс-президент «Локомотива» Николай Наумов.

— (Улыбается.) Да, товарищ зачитал отрывок. Николай Алексеевич сформулировал интересно: «Рахимов много учился, в Европе стажировался, знает, как проводить тренировки, готовить команду к сезону, умеет анализировать игру соперника... Но создать коллектив не способен. Нет тренерского таланта!»

— Закруглил неожиданно.

— Вот-вот. Я и товарищу потом сказал: «Слушай, Наумова-то поблагодарить надо...» — «За что?» — «За рекламу. Перечислил вещи, которые во многом и определяют тренерский талант». Что касается создания коллектива, то для этого необходим в первую очередь педагогический дар. А не тренерский. Впрочем, речь о другом. Любой коллектив — сгусток самых разных характеров. Которых всегда может объединить результат. Когда команда выигрывает, внутренние трения и недовольства сразу отходят на второй план. В той же «Уфе» была хорошая атмосфера. Но если бы мы одержали несколько побед подряд, эмоциональный фон был бы совершенно иным.

— Логично.

— Нам бы чуть-чуть удачи... Вспоминаю, как в свое время меня пригласили в «Адмиру Ваккер», осевшую на дне таблицы. От спасительного места отставали на 11 очков! Но в первых трех матчах дважды сыграли 0:0 и хлопнули 1:0 «Аустрию», одного из фаворитов.

— Неплохо для дебюта.

— Взяли пять очков, ни разу не пропустили, ребята воспрянули духом — и пошло-поехало. Выкарабкались. Причем состав был разношерстный — австрийцы, поляки, албанцы, сербы. Среди них парочка опытных ребят во главе с 34-летним Владимиром Юговичем. В «Амкаре» и «Ахмате» история повторилась. Победы быстро сплачивали. А если, как в «Уфе», результата нет, негатив перевешивает.

— Вы приходили в «Уфу», когда там еще не было Шамиля Газизова. Что изменилось с его возвращением?

— Для меня? Ничего. Мы давно знакомы, отношения замечательные. Газизов поддерживал меня, когда я говорил, что команду надо перестраивать, менять стиль игры. И он, и Шайбеков надеялись, что с нового года финансирование улучшится, будут качественные приобретения. Но бюджет, по словам руководства, стал еще меньше. Отсюда скромная селекция.

— Хоть один конфликт между вами был?

— Нет.

— После 0:4 некоторые начальники увольняют тренера прямо в раздевалке.

— Бывает. Но Газизов — человек другого склада. Спокойный, рассудительный. Никогда не принимает решения на эмоциях. Я объяснил ему свою позицию. Поражения и результативные ошибки накапливаются, прибивают игроков психологически. Нужна встряска. Сейчас — самый подходящий момент. Газизов прислушался к моим аргументам. У нас по-прежнему прекрасные отношения. На матче «Спартак» — «Уфа» виделись, тепло пообщались.

— Вы понимаете, почему Газизов в «Спартаке» не задержался?

— Не ко мне вопрос. Эту тему мы не обсуждали.

Мандреко

— Распрощавшись с «Уфой», вы отправились к семье в Австрию. Как добирались?

— С ноября возобновились прямые рейсы из Москвы в Вену.

— Как в тех краях обстановка с коронавирусом?

— Локдаун. Рестораны работают только на вынос. В небольшие магазины пускают по два-три человека. Остальные стоят на улице, ждут. Все в масках. Но с мая действующие из-за ковида ограничения вроде бы должны смягчить.

— Вы-то уже переболели?

— Да, в конце 2020-го.

— Ощущения?

— Не было потери вкуса или обоняния. Нюх всегда при мне! Но знобило, ломало. Первую неделю держалась высокая температура.

— До больницы дошло?

— Нет, на базе «Уфы» изолировался. Когда оклемался, сдал анализы, проверил легкие — все в порядке, никаких осложнений.

— Жена и четыре дочки тоже отболели?

— Да. Тяжелее всех — старшая, Сабина, она живет в Лондоне. Сейчас у нее антител столько, что надолго хватит.

— Вы помогаете материально экс-полузащитнику «Памира» и «Рапида» Сергею Мандреко, который пятый год сражается с боковым амиотрофическим склерозом — БАС. В Душанбе сдружились?

— Нет. Когда я за «Памир» играл, Серега был на подходе к основе. Он же на шесть лет моложе. Сблизились мы в Вене. Конкуренция между моей «Аустрией» и его «Рапидом» дружбе не мешала. Когда он закончил карьеру, позвал его ассистентом в «Локомотив». Потом Мандреко вернулся в Австрию, тренировал. А в 2016-м заболел.

— Как вы узнали?

— Моя жена встретила на улице Сергея и его супругу Ингу. Они как раз от врача возвращались... Около года он еще отработал с детишками в клубе ЛАК-Интер. Но затем наступил момент, когда уже не мог передвигаться без посторонней помощи. А сейчас в хосписе.

— Давно?

— С февраля. Условия хорошие, одноместная палата. Стоит это 9 тысяч евро в месяц.

— Расходы покрывает страховка?

— Да. Но все равно в каких-то вещах надо помогать. К сожалению, из-за карантина пускают к Сергею всего на четыре часа в день и только близких родственников — Ингу и Настю, дочку от первого брака. Теперь даже не знаю, когда мне удастся его навестить. Последний раз виделись в прошлом году.

— Где?

— Заезжал к нему домой. С тех пор все общение по телефону. Через Ингу. Сергей уже года полтора не говорит, но выручает специальный компьютер, который трансформирует взгляд в речь.

— БАС — это билет в один конец.

— Да, без шансов на выживание. Болезнь ужасная, страшно видеть, что она делает с человеком. Сначала отказывают ноги, потом руки, пропадет голос. При этом голова светлая, ты до последнего в здравом уме. Не можешь двигаться, говорить — но все понимаешь.

— Инга отмечала в интервью, что Сергей не падает духом.

— Да, он сильный и волевой, продолжает бороться. Но... Возможности организма небеспредельны. Сейчас все чаще плачет. Единственная отдушина — футбол. Смотрит с утра до вечера — Англию и Испанию, Германию и Италию. Ну и российский чемпионат, конечно. Пока я был в «Уфе», наших матчей не пропускал. А после отставки прислал сообщение в мессенджере. Подбодрил.

— Вы на какой срок без работы настраиваетесь?

— Жизнь отучила загадывать. Да и от задач многое зависит. Хочется быть ближе к еврокубкам, а не сражаться за выживание.

— Ну а пока заполняете паузу эфирами на ТВ.

— Да. Не люблю без дела сидеть.

— Уютно вам в роли эксперта?

— Вполне. Хотя на бровке чувствую себя гораздо комфортнее. С этим адреналином ничто не сравнится.