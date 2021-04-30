Рахимов о своей ошибке в «Уфе»: «В какие-то моменты жесткость и требовательность были чрезмерными»

Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал в интервью «СЭ», какие ошибки допустил во время работы с клубом из Башкирии.

— Если отмотать назад — что бы изменили за эти полгода?

— Во-первых, зря пытался снять с ребят ответственность. Перед играми несколько раз говорил: «Не нужно бояться ошибок. Их совершают все. Но это не ваши ошибки. А мои».

— Ну и что плохого?

— Футболист должен отвечать за свои действия на поле. За исполнение наработок, которые обсуждались на установке. Да, он может допустить ошибку. Но ее надо исправить. Если этого не происходит, если нет самокритики, в игре сразу возникают проблемы.

— А что во-вторых?

— В какие-то моменты жесткость и требовательность были, пожалуй, чрезмерными. Но я поступал так, потому что в предыдущих командах это работало. Возьмем «Амкар» — с Поповым, Белоруковым, Лавриком, Сираковым, Кушевым, Пеевым. Это волки, которые в футболе прошли всё. Если гаркнешь — не раскисают. Наоборот, становятся еще злее. Когда возглавил «Ахмат», обратил внимание, что в обороне выбор скудный, зато в полузащите на пять позиций претендуют десять человек! Перечислить?

— Давайте.

— Маурисиу, Адилсон, Пирис, Иванов, Рыбус, Айссати, Кану, Грозав, Лебеденко, Лежар. На это и сделал ставку. Конкуренция подхлестнула, парни завелись. Команда начала выбираться из зоны вылета. Такие же варианты держал в голове, когда принял «Уфу», которая шла предпоследней.

— А тут ни волков, ни конкуренции?

— Не согласен. Просто уже через неделю осознал, что ситуация сложнее, чем казалась со стороны. Уровень внутренней конкуренции невысокий. Опытных игроков вроде бы достаточно. Но должны быть лидеры, которые могут сплотить команду, повести за собой. Когда бьешься за выживание, помимо организации игры и дисциплины, нужны дерзость, духовитость и наглость.

Рахимов возглавлял «Уфу» с октября 2020 года по апрель 2021 года. На момент ухода специалиста команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 14 очками в 24 матчах.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь