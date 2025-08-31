Радимов предложил заменить судью Шафеева прямо во время второго тайма матча ЦСКА — «Краснодар»

Экс-игрок ЦСКА Владислав Радимов раскритиковал главного арбитра матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» Рафаэля Шафеева.

«Вопрос такой : можно сейчас заменить судью Шафеева , во время второго тайма прям? Это ж каким надо быть персонажем, чтобы испортить такой праздник людям», — написал Радимов в своем Telegram-канале.

В первом тайме судья отменил голы ЦСКА и Краснодара. На 57-й минуте при счете 1:1 судья удалил форварда «быков» Джона Кордобу. После этого на поле началась стычка, в результате которой желтые карточки получили главные тренеры Мурад Мусаев и Фабио Челестини, а также полузащитник армейцев Матвей Кисляк и Дуглас Аугусто из «Краснодара».