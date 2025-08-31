Агкацев попал мячом в камеру-паук во время матча ЦСКА — «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев во время матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА выбил мяч от своих ворот и попал снарядом в камеру-паук.

Футболист сразу же сообщил об инциденте главному арбитру Рафаэлю Шафееву.

Мяч попал в камеру-паук после удара Станислава Агкацева. Фото Скриншот трансляции

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 78-й минуте счет в матче — 1:1. «Быки» с 57-й минуты играют в меньшинстве после удаления форварда Джона Кордобы.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».