ЦСКА — «Краснодар»: видео голов матча
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура РПЛ — 1:1.
В первом тайме у армейцев отличился Матвей Кисляк, у южан забил Джон Кордоба.
37-я минута. Кисляк — 1:0
44-я минута. Кордоба — 1:1
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|
2
|ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|
3
|Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|
4
|Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|
5
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|
13
|Динамо Мх
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|
14
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
15
|Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|
16
|Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.12
|19:00
|Ахмат – Оренбург
|1 : 0
|6.12
|14:00
|Ростов – Рубин
|2 : 0
|6.12
|16:45
|Спартак – Динамо
|1 : 1
|6.12
|19:30
|Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|14:00
|Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|Сочи – Локомотив
|- : -
|7.12
|19:00
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:00
|Балтика – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|15
|1
|5
|
|
Александр Джику
Спартак
|9
|1
|3
