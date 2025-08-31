Футбол
31 августа, 20:00

ЦСКА — «Краснодар»: видео голов матча

Защитник ЦСКА Данил Круговой борется за мяч.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме у армейцев отличился Матвей Кисляк, у южан забил Джон Кордоба.

37-я минута. Кисляк — 1:0

44-я минута. Кордоба — 1:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;.ЦСКА — «Краснодар»: Кордоба получил красную карточку. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
31 августа, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Краснодар
«Ахмат» обыграл «Оренбург»: видео
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 29 ноября
«Волга» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
    ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Краснодаром» в Москве
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
    2
    		 ЦСКА 17 11 3 3 28-14 36
    3
    		 Зенит 17 10 6 1 32-12 36
    4
    		 Локомотив 17 9 7 1 35-21 34
    5
    		 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 17 5 6 6 22-24 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 17 4 5 8 20-31 17
    13
    		 Динамо Мх 17 3 6 8 8-20 15
    14
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    15
    		 Пари НН 17 3 2 12 11-28 11
    16
    		 Сочи 17 2 3 12 14-37 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    5.12 19:00 Ахмат – Оренбург 1 : 0
    6.12 14:00 Ростов – Рубин 2 : 0
    6.12 16:45 Спартак – Динамо 1 : 1
    6.12 19:30 Зенит – Акрон - : -
    7.12 14:00 Динамо Мх – Пари НН - : -
    7.12 16:30 Сочи – Локомотив - : -
    7.12 19:00 Краснодар – ЦСКА - : -
    7.12 19:00 Балтика – Кр. Советов - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 10
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 5
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 15 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 15 1 5
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 9 1 3
    Вся статистика

