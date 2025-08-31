ЦСКА — «Краснодар»: видео голов матча

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме у армейцев отличился Матвей Кисляк, у южан забил Джон Кордоба.

37-я минута. Кисляк — 1:0

44-я минута. Кордоба — 1:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».