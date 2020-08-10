«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал все эмоции скандального матча с «Сочи»
10 августа 2020, 17:43
«Спартак» опубликовал фотографии с матча первого тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:2).
«Продолжаем биться, несмотря ни на что!», — говорится в сообщении Twitter клуба.
? Продолжаем биться, несмотря ни на что! Все эмоции вчерашнего матча #СпартакСочи — на https://t.co/NYRkLvY4Oq ? pic.twitter.com/U1JBngp9tt— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 10, 2020
Напомним, владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Он был недоволен работой главного арбитра Василия Казарцева. Оба гола сочинцы забили с пенальти, в «Спартаке» считают их назначение ошибочным.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1292824726017118208
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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