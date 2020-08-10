«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал все эмоции скандального матча с «Сочи»

«Спартак» опубликовал фотографии с матча первого тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:2).

«Продолжаем биться, несмотря ни на что!», — говорится в сообщении Twitter клуба.

Напомним, владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Он был недоволен работой главного арбитра Василия Казарцева. Оба гола сочинцы забили с пенальти, в «Спартаке» считают их назначение ошибочным.