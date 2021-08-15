Президент «Урала» высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 иностранными игроками», — приводит ТАСС слова Иванова.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон. 13 августа сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в стране, одним из которых является отмена лимита на легионеров.

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