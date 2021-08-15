Президент «Урала» высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.
«Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 иностранными игроками», — приводит ТАСС слова Иванова.
С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон. 13 августа сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в стране, одним из которых является отмена лимита на легионеров.
Отмена лимита и ограничение зарплат. Новая порция реформ от РФС на бумаге выглядит великолепно
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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