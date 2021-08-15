Бийол ответил на вопрос об игре на позиции центрального защитника в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. 22-летний словенский футболист высказался о своем забитом голе и отметил, что ему комфортно играть на позиции центрального защитника.
«Тяжелый второй тайм? Мягко сказать, что был плохой второй тайм. Мы все видели, что было плохо. Надо посмотреть игру и проанализировать, потом тренер скажет, что было не так. На следующей неделе матч против «Ахмата», посмотрим. Мой гол с углового? У каждого есть своя зона, я пришел в ту зону, плюс была хорошая передача от Николы (Влашича).
Позиция центрального защитника? Есть комфорт. Если бы не было комфорта, то я бы не играл. С тренером разговаривали. Я сказал, что могу там играть. Раньше никогда не играл на этой позиции. Был ли разговор после последних разговоров? Это всегда остается в команде. Это секрет.
Был очень рад увидеть шоу болельщиков возле отеля. Мы играем за них, их всегда надо радовать, за себя и за них нужно выкладываться на 200 процентов", — сказал Бийол на видео YouTube-канала ЦСКА.
ЦСКА занимает седьмое место с шестью очками в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 14-я строчка и один балл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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