Бийол ответил на вопрос об игре на позиции центрального защитника в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. 22-летний словенский футболист высказался о своем забитом голе и отметил, что ему комфортно играть на позиции центрального защитника.

«Тяжелый второй тайм? Мягко сказать, что был плохой второй тайм. Мы все видели, что было плохо. Надо посмотреть игру и проанализировать, потом тренер скажет, что было не так. На следующей неделе матч против «Ахмата», посмотрим. Мой гол с углового? У каждого есть своя зона, я пришел в ту зону, плюс была хорошая передача от Николы (Влашича).

Позиция центрального защитника? Есть комфорт. Если бы не было комфорта, то я бы не играл. С тренером разговаривали. Я сказал, что могу там играть. Раньше никогда не играл на этой позиции. Был ли разговор после последних разговоров? Это всегда остается в команде. Это секрет.

Был очень рад увидеть шоу болельщиков возле отеля. Мы играем за них, их всегда надо радовать, за себя и за них нужно выкладываться на 200 процентов", — сказал Бийол на видео YouTube-канала ЦСКА.

ЦСКА занимает седьмое место с шестью очками в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 14-я строчка и один балл.